Im Kramer-Museum läuft in dieser Woche ein Workshop unter dem Motto „Skandinavischer Weihnachtsschmuck“. Auch für die nahende Ausstellung wird dort gebastelt.

Kempen. Die weiße Lasche muss über die rote, dann mitten durch die rote, dann wieder darüber, dann wieder hindurch und auf zur nächsten Reihe – zunächst muss man ein bisschen tüfteln. Die letzte Reihe wird dann besonders kniffelig. „Man muss aufpassen, damit die Pappe nicht zu sehr verknickt. Das sieht dann nicht mehr schön aus“, erklärt Viola. Zusammen mit Johanna (12) und Sarah (9) nimmt sie in dieser Woche am Herbstferien-Workshop im Kramer-Museum im Kulturforum Franziskanerkloster teil. Unter der Anleitung von Petra Zilken stellen sie „Julehjerte“, zu deutsch Weihnachtsherz, eine dänische Weihnachtsbaumdekoration her. „Wenn man es einmal kann, ist es ganz einfach“, sagt Sarah und schiebt die Laschen gekonnt ineinander.

„Skandinavischer Weihnachtsschmuck“ ist der Titel der Drei-Tage-Aktion für Neun- bis 13-Jährige. Und das Motto ist nicht zufällig gewählt. Denn nach den erfolgreichen Museum-Workshops der vergangenen Ferien unterstützen die Kinder dieses Mal mit ihrer Kreativität die Ausstellung „Trolle, Tomte, Nisse – Weihnachten in Skandinavien“, die am 5. November in den Räumen des Franziskanerklosters eröffnet wird. Aus der Sammlung von Monika Lennartz und dem Bestand des Kramer-Museums werden dann weihnachtlich geschmückte Stuben aus Norwegen, Finnland und Co. entstehen.

Leiterin Petra Zilke hat sich vorher in Büchern schlau gemacht, was man dazu basteln kann und den Tipp zu den Herzen von Sammlerin und Kunsthandwerkerin Monika Lennartz bekommen. Die genaue Weg-Flecht-Technik für die Herzen haben sich die Bastlerinnen dann auch in einem YouTube-Video angesehen.

Die Herzen können mit Nüssen oder Süßem gefüllt werden

Mit Hilfe einer Schablone werden zwei gleiche Rechtecke mit rundem Dach auf doppelt gelegter Pappe ausgeschnitten und unten dreimal eingeschnitten, so dass die so entstandenen Laschen verwoben werden können. Passt man nicht auf, hat man schnell einen kleinen „Webfehler“ in seinem Herz. Das lässt sich aber schnell beheben. „Wenn man festeres Papier nimmt, ist das zwar ein bisschen mühsamer, aber auch stabiler. Man kann sie dann mit Nüssen oder Süßigkeiten befüllen und an den Tannenbaum hängen“, weiß Petra Zilken.

Die Workshop-Leiterin freut sich, dass die Kinder mit solchen Aktionen das Museum besser kennenlernen. Oft seien sie überrascht, was es im Franziskanerkloster – neben der Bücherei – noch so gibt.