Der Ex-Hauptschulleiter war zuletzt Vorsitzender des Martins-Verein.

Kempen. Heiner Wirtz ist tot. „Nicht unter Zeitdruck stehen, keine Termine, mehr Zeit für die Enkel“, hatte der ehemalige Leiter der Kempener Hauptschule anlässlich seiner Verabschiedung im Januar 2007 gegenüber der WZ gesagt. Das war ihm nur zehn Jahre vergönnt, in denen er sich vor allem im Martins-Verein engagierte, ab 2012 auch als Vorsitzender. Der damals 71-Jährige hatte die Nachfolge von Ex-Bürgermeister Karl-Heinz Hermans übernommen. Zuletzt war Wirtz im Dezember bei der Prämierung der besten Fackeln dabei.

1941 wurde Wirtz in Krefeld geboren. Sein Abitur baute er am Fichte-Gymnasium in Krefeld. Nach Bundeswehr und Studium an der Pädagogischen Hochschule in Aachen begann er 1965 seine Laufbahn als Junglehrer in einer dritten Volksschul-Klasse in Duisburg-Beeck. Damals gab es die Hauptschule noch nicht; sie wurde drei Jahre später eingerichtet. 1967 heiratete Wirtz seine Frau Angela. Das Paar, später kamen noch zwei Töchter dazu, hatte eine Wohnung in der Nähe von Krefeld gesucht. „Zufällig fiel unsere Wahl auf Kempen“, erinnerte sich Wirtz 2007 im WZ-Gespräch. 1970 zog es ihn dann auch beruflich in die Thomasstadt. Zunächst als „einfacher“ Lehrer, 1975 als Konrektor und schließlich ab 1986 als Leiter der Martin-Schule, die 1989 ihren Namen erhielt.

Als Rektor der größten Hauptschule im Kreis Viersen hatte Wirtz Ämter im Verband für Bildung und Erziehung und im Personalrat für Lehrkräfte. Als Kempener war er 20 Jahre im Pfarrgemeinderat von St. Josef und half in der katholischen Beratungsstelle Kindern mit Legasthenie.

2007 mimte Wirtz auch letzmalig den armen Mann bei der Bettlerszene an St. Martin auf dem Buttermarkt. Nicht von ungefähr war zwölf Jahre zuvor auf ihn die Wahl als Bettler. „Martin von Tours steht für mich für Hilfsbereitschaft, konsequentes Handeln, Solidarität und Selbstlosigkeit“, hatte Wirtz gesagt. Da war die Wahl des Schulnamens sowie seine Aktivität rund um St. Martin eine logische Folge. Lee