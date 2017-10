Norbert Cleve und Dr. Josef Reuter sind gestorben. Der frühere Ortsvorsteher Cleve wurde 85, Ehrenvorsitzender Reuter 83 Jahre alt.

Tönisberg. Der Tönisberger Heimatverein muss von zwei seiner Gründungsmitglieder Abschied nehmen. Bereits am vergangenen Montag sind Norbert Cleve im Alter von 85 und Dr. Josef Reuter im Alter von 83 Jahren gestorben. Beide waren 1998 Mitbegründer des Heimatvereins, der auf Anregung des damaligen Ortsvorstehers, Norbert Cleve, zustande kam.

Cleve wurde scherzhaft und liebevoll im Dorf „der Mann mit dem Hut“ genannt, trug er doch gern eine solche Kopfbedeckung. Geboren in Duisburg, kam er nach verschiedenen Zwischenstationen über Hüls nach Tönisberg. In Kempen war er in der Kommunalverwaltung tätig, was ihm als Ortsvorsteher zugute kam. Dieses Amt hatte der CDU-Mann mit viel Herzblut inne und sah sich allen Tönisberger Bürgern verpflichtet – parteiübergreifend. 1997 wurde er auch zum Vorsitzenden des CDU-Ortsausschusses gewählt und auch dort blieb er Ansprechpartner für alle Bürger.

Cleve war Ehrenmitglied, Reuter Ehrenvorsitzender

Nach dem Tod seiner Frau zog Cleve nach Hüls zu seinen Kindern, blieb aber dem Bergdorf und insbesondere dem Heimatverein verbunden. Vor einigen Jahren wurde er noch zum Ehrenmitglied gekürt. Die Beisetzung ist morgen um 11 Uhr auf dem Hülser Friedhof.

Dr. Reuter kam von Essen über Krefeld, wo er als promovierter Chemiker tätig war, nach Tönisberg. Er war aber auch dem Bergbau verbunden. Von 2000 bis 2009 war er Vorsitzender des Heimatvereins, zuletzt noch Ehrenvorsitzender. Interessant waren auch seine Artikel in den Heimatblättern, in denen er sich gern technischen und kulturellen Themen widmete. Die Beerdigung findet am Mittwoch in Essen statt.