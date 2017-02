Mit diesem Ergebnis hat wohl kaum einer gerechnet: Der Vorschlag „Industriebahnstraße“ von drei Kempener Bürgern setzt sich gegen den von der Verwaltung gestützten Vorschlag „Dr.-Luft-Straße“ durch. Nun könnte man sagen: Ist doch prima, so ist das eben in einer Demokratie. Und obendrein ist es auch ein sehr gutes demokratisches Zeichen, dass es innerhalb der CDU abweichende Meinungen gibt und sich diese in der Abstimmung widerspiegeln.

Es gibt aber auch eine andere Seite der Medaille. Und auf diese blicken die Angehörigen und Freunde des Kinderarztes Dr. Günther Luft. Diesen wurde seitens der Verwaltungsspitze bereits vor Wochen signalisiert, dass der Namensgebung nichts im Wege stehe. Und an diesem Punkt muss man es so deutlich sagen: Da hat die Verwaltung in Vorbereitung der Entscheidung ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Nun stehen alle Beteiligten vor einer spannenden Sitzung des Hauptausschusses und vielen Diskussionen. Diese dürfen keinesfalls auf dem Rücken der Familie Luft ausgetragen werden. Das hätte der eher zurückhaltende Kinderarzt nicht verdient.