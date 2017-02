Kommentar: Handel braucht die Sonntage

Die Klagen gegen die verkaufsoffenen Sonntage zieht die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nach eigenen Angaben durch, um für die Rechte der Arbeitnehmer einzutreten. In einigen Städten gelingt ihr das insofern, dass die Mitarbeiter im Einzelhandel wieder mehr freie Sonntage haben. Eine wirkliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder gar eine Sicherung der Arbeitsplätze bewirkt die Gewerkschafts-Offensive aber keinesfalls. Sie ist vielmehr eine Effekthascherei. Im 21. Jahrhundert, in dem die Kunden online an sieben Tagen 24 Stunden lang einkaufen können, braucht der örtliche Einzelhandel Marketing-Aktionen, um Besucher in die Städte zu locken. Der Handel braucht die offenen Sonntage.