In geheimer Abstimmung stellt sich der Rat hinter den Plan für drei neue Gebäude für die Verwaltung.

Kempen. Letztlich stand sie, die Mehrheit, um die Bürgermeister Volker Rübo (CDU) in den vergangenen Wochen mit den Fraktionen gerungen hat. In einer von der FDP beantragten geheimen Abstimmung gab der Stadtrat am Dienstagabend grünes Licht für das Projekt „Zweites Rathaus“. 28 Ratsmitglieder sind dafür, dass die Stadt für insgesamt rund 9,6 Millionen Euro drei schlüsselfertige Verwaltungsgebäude zwischen Arnoldhaus und Bahnhof kauft. 16 Verordnete des Rates stimmten gegen den Beschlussvorschlag der Verwaltung.

Nach den Äußerungen der Fraktionsvorsitzenden war klar, dass CDU, Freie Wähler Kempen (FWK) und Die Linke für das Projekt sind – und SPD, Grüne und FDP dagegen. CDU, FWK und Linke kommen inklusive der Stimme von Bürgermeister Rübo aber eigentlich nur auf 25 Stimmen. Hinzu kam womöglich das Votum von Jeyaratnam Caniceus, der nach einem Streit die Fraktion der Grünen verlassen hatte (die WZ berichtete). Zwei weitere Stimmen kamen in geheimer Wahl dazu.

CDU lobt den vorgesehenen Standort

Für die CDU betonte Vorsitzender Wilfried Bogedain die Geschlossenheit seiner Fraktion, die sich intensiv und kritisch mit dem Thema befasst habe. Er ließ die Kritik des FDP-Ratsherrn Jörg Boves nicht gelten. Dieser hatte im Vorfeld der Sitzung kundgetan, „dass viele in der CDU Angst vor einem Gesichtsverlust haben“, sollte das Projekt noch gestoppt werden (die WZ berichtete). „Ich gehe davon aus, Herr Boves, dass das ein Alleingang ihrerseits war. Wir haben uns maßlos darüber geärgert“, so Bogedain.

Zur Sache sagte der CDU-Fraktionschef, dass am Grundsatzbeschluss vom 4. April ohnehin nicht zu rütteln sei. Damals habe der Rat bereits zugestimmt, die drei Gebäude für 8,25 Millionen Euro zu erwerben. Es gehe nun lediglich um eine Ergänzung des Beschlusses, weil in der weiteren Planung Mehrkosten entstanden seien. Diese fallen aus Sicht der CDU nicht so hoch aus wie von anderen Fraktionen behauptet. Inklusive eines Puffers von 620 000 Euro habe man schon im April bei 8,8 Millionen Euro gelegen. Die weiteren Kosten entfielen auf Möbel und eine IT-Netz-Struktur. „Und auch darauf wurde schon damals seitens der Verwaltung hingewiesen“, so Bogedain.

„Wir sind seit dem Frühjahr in der bis dahin unerwarteten und glücklichen Situation, das Problem lösen zu können an einem Standort, an dem kein Wohnungsbau verdrängt wird, der aufgrund der benachbarten weiteren Dienstleister hervorragend geeignet erscheint. In dieses Umfeld passt eine Verwaltungsnebenstelle wie das letzte Teil eines Puzzles“, lobte Bogedain die Pläne des Investors Hout, der die sogenannten Kopfhäuser bauen und dann an die Stadt verkaufen wird.