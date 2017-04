Für Druven und Rokitta ein weiterer Schritt zum Priesteramt.

Kempen. Am Samstag hat Weihbischof Karl Borsch im Auftrag des Aachener Bischofs Helmut Dieser in der Kempener Props–teikirche die beiden Priesteramtskandidaten Michael Druyen und Dennis Rokitta zu Diakonen geweiht. Michael Druyen ist gebürtiger Kempener. Für beide ist diese Weihe ein Schritt hin zu ihrem Ziel, Priester zu werden.

In Kempen war das Interesse groß an diesem für die Propsteigemeinde besonderen Ereignis. Die Kirche war voll und die Gäste erlebten einen stimmungsvollen Gottesdienst. Schon der Einzug begleitet von Orgel und Bläsern stimmte auf die Feier ein. Zahlreiche Geistliche feierten den Gottesdienst mit, darunter auch Regens Stefan Dückers und Propst Thomas Eicker.

In seiner Predigt machte Weihbischof Karl Borsch deutlich, dass Deutschland ein „Missionsland“ sei. Zwar sei Mission hierzulande schon fast ein Schimpfwort, doch für jeden getauften Christen sei es Aufgabe, das Evangelium weiterzugeben. „Wir dürfen uns als Kirche nicht verstecken, aber uns auch nicht nur um uns selbst drehen“, so Borsch. Ihr Amt bringe Herausforderungen mit sich, sagte Borsch an die beiden angehenden Diakone gerichtet. Doch sie könnten dabei auf Gott und viele Unterstützer in ihrem Leben vertrauen.

Die beiden Kandidaten gaben ihre Zusage, den Glauben gemäß dem Evangelium zu verkünden, ehelos zu leben, Männer des Gebetes zu werden, den Armen und Kranken beizustehen, Heimatlosen und Notleidenden zu helfen und nach Jesu Beispiel zu leben und versprachen dem Bischof Gehorsam. Anschließend wurden die Engel und Heiligen um ihre Fürsprache angerufen. Dann legte Borsch den Kandidaten die Hände auf und sprach das Weihegebet. Im Anschluss erhielten sie ihre Stola und ihr Gewand, die Dalmatik, sowie ein Evangeliar.

Am Schluss des Gottesdienstes bedankte sich Michael Druyen auch im Namen von Dennis Rokitta für die vielfältige Unterstützung, die sie erfahren haben, und lud zum Empfang in die Paterskirche ein. Der 29-jährige Michael Druyen war schon in seiner Heimatstadt Kempen als Messdiener in der Kirche aktiv. Er studierte Katholische Theologie in Münster und Frankfurt und war seit 2016 Pastoralpraktikant in der Pfarrei Christkönig in Erkelenz. Dort wird er unter dem leitenden Pfarrer Werner Rombach nun auch als Diakon tätig sein. Am Pfingstsamstag 2018 soll er im Hohen Dom zu Aachen durch Bischof Helmut Dieser zum Priester geweiht werden.