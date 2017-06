Die Stadt hatte zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, noch bevor es konkrete Pläne für das neue Baugebiet gibt. Knapp 100 Bürger stellten ihre Fragen an die Planer.

Kempen. Das Interesse an der Stadtentwicklung im Kempener Westen ist groß. Mit knapp 100 Interessierten war die Mensa der Martinschule am Infoabend, zu dem die Stadt eingeladen hatte, gut gefüllt. Von Bauwilligen, die auf der Suche nach Grundstücken sind, über Anwohner, die die Entwicklungen in ihrer Nachbarschaft kritisch beobachten, bis hin zu Kommunalpolitikern, die am Ende entscheiden werden, waren viele unterschiedliche Interessierte auch unterschiedlichsten Alters gekommen.

Es sollen auch neue Trends aufgegriffen werden

Der Technische Beigeordnete Stephan Kahl hatte zu dieser Veranstaltung eingeladen, um früh – noch bevor es konkrete Pläne für das neue Baugebiet gibt – die Bürger in den Prozess einzubinden. Andreas Bachmann vom Planungsbüro Pesch und Partner stellte die ersten Ideen vor. Er und sein Team waren in der Stadt unterwegs, hatten sich die bestehenden Quartiere, Altstadt, Hagelkreuz, im Süden und am Bahnhof, angesehen und deren Qualitäten herausgearbeitet. Gute Beispiele gebe es genug.

Aber auch neue Trends sollen aufgegriffen werden, wenn über die Struktur (Dichte, Bauweise oder Gestaltung des Ortsrands), über die Straßen und Freiräume, über die Nutzung, Energie oder Entwässerung im Westen gesprochen wird. Eine moderate Nutzungsmischung, vielleicht mit Geschäften und Kita, stellt man sich vor. Die Versorgung soll gewährleistet werden. Auf jeden Fall werde es Gestaltungsregeln geben. „Es soll kein 08/15 Baugebiet werden“, so Bachmann.

Ein beherrschendes Thema des Abends war der Verkehr. Auf dem rund 30 Hektar großen Areal sollen geschätzt rund 800 Wohneinheiten entstehen. Das bereitet den Anwohnern von Birkenallee, Berliner Allee, aber auch Ziegelheider Straße oder Görtschesweg Sorgen. Neue Straßen, betonte Bachmann, werde es auf jeden Fall geben, um den Verkehr des Gebietes aufzufangen. Eine Umgehungsstraße als Verlängerung des Außenrings sei aber nicht geplant.

Dass dies ausgeschlossen wird, ärgerte Bürger und einige Politiker. Die Fortführung des Kempener Außenrings, um Birkenallee und Berliner Allee zu entlasten, wurde schon vor Jahren diskutiert. Stephan Kahl sagte zu, die Anmerkungen mit in die Planungen aufzunehmen.

Auch das Thema Ankauf des Ackerlands interessierte die Zuhörer. Stephan Kahl erklärte, dass die Stadt bereits Flächen gekauft hat und auch weiter dabei ist. Um Einfluss auf die Preise für das Bauland zu haben, wolle die Stadt selbst vermarkten, ergänzte Bürgermeister Volker Rübo. „Wir werden nur einen Bebauungsplan aufstellen, wenn uns 50 Prozent der Flächen gehören. Und dabei sind wir bei Weitem noch nicht.“