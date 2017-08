Seit 60 Jahren besteht die Straßengemeinschaft St. Hubert-West. Das wurde jetzt gefeiert – und zwar ausgelassen. Außerdem hat der Kendel-Flüsterer einige sportliche und geschäftliche Neuigkeiten.

„Wir haben bis in die frühen Morgenstunden gefeiert“, flüstert Theo von der Bloemen, Vorsitzender der Straßengemeinschaft St. Hubert-West. Rund um die Hunsbrückstraße wurde am vergangenen Wochenende das 60-jährige Bestehen der Nachbarschaft gefeiert. Zahlreiche Besucher, darunter nicht nur Anwohner, sondern auch Freunde der Gemeinschaft, nahmen daran teil. Gefeiert wurde am Samstag mit einem ausgelassenen Grillabend am und im Zelt am Kendelpark. Zudem gab es am Sonntag einen Frühschoppen. Dazu hatte die Nachbarschaft einen Stargast eingeladen. Die Sängerin Vanessa ist den Mitglieder schon seit einiger Zeit bekannt. „Sie war vor 20 Jahren schon bei unserem 40-jährigen und vor zehn Jahren auch bei unserem 50-jährigen Bestehen dabei“, sagt van der Bloemen. „Sie ist auch ein St. Huberter Mädchen, weil sie hier zur Schule gegangen ist und auch ihren Freundeskreis hier hat.“ Mit diesem habe Vanessa auch gemeinsam am Straßenfest teilgenommen und zudem eigene Lieder und Songs anderer Interpreten für die Feiernden gesungen.

Feuerwehr war mit von der Partie

Im Rahmen des Feierlichkeiten der Straßengemeinschaft musste auch die Feuerwehr anrücken. „Der St. Huberter Löschzug hat nach seinem Dienst mit der gesamten Mannschaft am Grillfest teilgenommen. Sie haben mitgefeiert und ihren Durst gelöscht“, erzählt Theo van der Bloemen.

Konzert in den Poststuben

Wer jetzt Lust auf einen ausgelassenen Grillabend hat, der sollte am Samstag den St. Huberter Landgasthof „Poststuben“ an der Königsstraße 14 besuchen. Denn dort wartet ein musikalisches und vor allem rockiges Sommerfest auf die Besucher. Ab 19 Uhr spielt die Coverband „The danders“ Oldies, Rock-Blues und Soul. Passend zum Klang der Musik wird in lockerer Atmosphäre gegrillt.

Vespa-Treffen in Kerken

Ein Festival der besonderen Art findet vom 1. bis 3. September rund um die Obereyller Straße/Ecke Bruchstraße in Kerken statt. Zum ersten Mal lädt der Vespa-Touren-Club Kempen (VTC), dem einige St. Huberter angehören, zum Vespa-Treffen ein und versammelt damit alle Fans der beliebten Zweiräder. Die Anreise ist am Freitag ab 16 Uhr möglich. Auf der großen Wiese gibt es genügend Platz, um die Zelte aufzuschlagen. Im Anschluss daran findet der erste Niter in der Scheune, also eine Feier im Fachjargon, statt. Am Samstag geht es nach einem gemütlichen Frühstück weiter. Auf dem sogenannten Teilemarkt können die Vespa-Fans Ersatzteile erstehen. Zudem werden Fun-Games auf der Wiese angeboten. Bei einer Geocaching-Tour müssen die Teilnehmer den Koordinaten folgen, die am Niederrhein zu verschiedenen Orten führen. Zudem gibt es geführte Ausfahrten, die über die schönsten Strecken führen. Für das leibliche Wohl ist mit einem Barbecue und Getränken gesorgt. Der Tag endet mit einem weiteren Niter in der Scheune. Diesmal gibt es Live- Musik von der Band „The Nicks“ und einem DJ. Am Sonntag endet das erste Vespa-Treffen nach dem gemeinsamen Frühstück. Die Anreise mit dem Roller kostet inklusive Zeltplatz, Niter und zweimal Frühstück 18 Euro pro Person. Bei der Anreise mit dem Pkw zahlen Besucher 23 Euro.