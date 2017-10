Am 2. Dezember sind Frank Grischek und Ralf Lübke bei Karl Groß zu Gast. Sie bieten Gitarre, Akkordeon und emotionalen Gesang.

Grefrath. Ein vorweihnachtliches Musikhighlight kündigt Karl Groß von der Grefrather Buchhandlung für den 2. Dezember, 20 Uhr, an. „Es wird diesmal an einem Samstagabend stattfinden, da dies die einzige Möglichkeit für uns ist, die beiden Ausnahmekünstler Frank Grischek und Ralf Lübke in diesem Jahr noch zu engagieren“, so Groß.

Frank Grischek war vor einigen Monaten schon einmal mit seinem Soloprogramm „Der kann das“ in der Buchhandlung. Sein Partner Ralf Lübke ist vielen vielleicht bekannt als ehemaliges Mitglied der Band des Duos Rosenstolz. Er war dort Komponist, Sänger und Gitarrist.

Grischek und Lübke begeistern mit Akkordeon, Gitarre und Gesang. Nur sorgfältig ausgewählte Songs und Instrumentals haben es in das Programm „Das Konzert“ geschafft. Das Duo Grischek & Lübke lässt unter anderem Songs von den Beatles („All you need is love“), Billy Bragg („New England“) R.E.M. („The one I love“) völlig neu erklingen. Und die beiden zeigen, wie man eigene Stücke so arrangiert, als hätte es diese mitreißend schöne Musik längst geben müssen.

Pointierte Überleitungen verbinden einen Song mit dem nächsten. Kabbeleien zwischen den beiden Künstlern gehören zum Programm. Der Wechsel zwischen schönen Stücken, melancholischen Melodien und individuellen Instrumentals begeistert das Publikum. Ralf Lübke schafft es mit einzigartigem Gesang, das Publikum aus dem Alltag herauszureißen und tief zu berühren. Frank Grischek, bekannt von zahlreichen Auftritten mit Henning Venske und Jochen Busse sowie als Solokabarettist, spielt dazu so hochemotional Akkordeon.

Kartenbestellungen unter Tel. 02158/8660. Red