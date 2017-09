Beim Denkmaltag standen auch Kirchen und Kapellen im Fokus, wie St. Peter in Kempen und St. Vitus in Oedt.

Kempen/Grefrath. Die Blicke der Besucher in der Kapelle St. Peter schweifen nicht nur hin und her, sondern auch nach oben. Denn eines der besonderen Dinge, die die Kapelle auszeichnen, ist die Holzdecke mit ihren Gemälden. Köpfe werden nach hinten gelegt, um unter anderen den Heiligen Petrus, Mariae Verkündung und Heimsuchung, Christi Geburt sowie die verschiedenen Päpste zu sehen. „Die Ausmalung der Decke im Jahr 1889 erfolgte durch den bekannten Künstler Friedrich Stummel, der auch die Basilika in Kevelaer komplett ausgemalt hat“, informiert Ina Germes-Dohmen, Historikerin und Mitglied des Fördervereins St. Peter.

Legende besagt, dass Karl der Große die Kapelle errichtet hat

Wer die Kapelle nicht auf eigene Faust entdecken möchte, der hat sich ihrem fachlichen Rundgang angeschlossen. Nicht nur Schauen, sondern auch Wissen mitnehmen ist angesagt. So erfahren die Besucher, dass vom barocken Hochaltar noch das Bild der Berufung des Petrus nach dem Fischfang existiert. Einst war es das Mittelaltarbild, heute hängt es allerdings über dem Eingang der Kapelle. St. Peter, inmitten von Feldern und Wiesen gelegen, ist nicht nur die älteste Kirche im Kempener Land, sondern auch das älteste Baudenkmal im Kreis Viersen. Man geht davon aus, dass ein Vorläufer der heutigen Steinkapelle schon im frühen 9. Jahrhundert als hölzerner Vorgängerbau bestanden haben soll. Der Legende nach hat Karl der Große sich bei der Jagd einst in den dichten Wäldern Kempens verirrt. Er betete und fand den Weg zur Jagdgesellschaft zurück. Aus Dankbarkeit errichtete er die Kapelle St. Peter.

Schmalbroicher Kapelle als Statement im Kulturkampf

Ganz so alt ist die Kriegergedächtniskapelle in Schmalbroich nicht, wenngleich sie auch schon 144 Jahre alt ist. „Sie wurde 1873 errichtet. Die Erbauer waren seinerzeit auch die Eigentümer, wobei sie die Kapelle der Gemeinde schenkten“, berichtet Gottfried Syben vom Heimatverein Schmalbroich. Damals herrschte der sogenannte Kulturkampf, der an den Grundfesten des katholischen Lebens rüttelte. Die Bürger beschlossen daher, ein sichtbares Zeichen zu setzen. Sie weihten die Kirche Maria und gaben ihr den Namen Maria Hilf. Eine lebensgroße Plastik der Gottes Mutter mit Kind und Zepter ist ein deutliches Symbol dieser Namensgebung, wenngleich 1926 eine Änderung erfolgte.

Syben deutet dabei auf die Tafel mit den Gefallenen und Vermissten des Ersten Weltkrieges aus Schmalbroich. Sie wurde 1926 angebracht und so wurde aus der Maria-Hilf-Kapelle die Kriegergedächtniskapelle. 1956 kam eine zweite Tafel betreffend den Zweiten Weltkrieg dazu. Syben kennt die Geschichte der Kapelle bestens.