Anwohner der Breslauer Straße fühlen sich durch Lärm und Geruch belästigt. Verwaltung hat aber noch keinen neuen Standort. Auch nach einer langen Diskussion im Rat kann das Problem noch nicht zu den Akten gelegt werden.

Kempen. Dass der Rat sich als wichtigstes politisches Gremium der Stadt mit dem Standort von Glascontainern befassen muss, ist äußerst ungewöhnlich. Weil es Anwohnern der Breslauer Straße aber nicht gelungen ist, sich in der Verwaltung ausreichend Gehör zu verschaffen, wandten sie sich an die Fraktion der Grünen. Mit der Folge, dass das Thema auf der politischen Agenda gelandet ist. Und auch nach einer langen Diskussion im Rat am Dienstag konnte das Problem noch nicht zu den Akten gelegt werden.

Wie bereits berichtet, liegt das Problem darin, dass die Glascontainer in Kamperlings rund drei Meter von einem neu gebauten Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße 36 entfernt stehen. Die Bewohner des Hauses fühlen sich durch Lärm und Geruch belästigt. Zudem stellten die Grünen heraus, dass der Abstand von drei Metern gegen geltendes Recht verstoße. Vorgeschrieben seien mindestens sechs Meter – in einem jüngeren Gerichtsurteil seien sogar zwölf Meter vorgeschrieben worden.

An anderen Stellen könnten sich auch Anwohner belästigt fühlen

Für alle Fraktionen ist daher klar: Die Container müssen weg. Das ist aus Sicht der Verwaltung aber nicht so einfach, weil man auf die Schnelle keinen anderen Standort finden könne. „Es wird dort keine Stelle geben, an der sich nicht jemand anders belästigt fühlen könnte“, so Tiefbauamtsleiter Torsten Schröder.

Dennoch machten die Politiker Druck, wollten nichts von einer Vertagung des Themas in den Umweltausschuss am 5. Oktober wissen. Das wollte die Verwaltung so beschließen. „Ich kann nur empfehlen, dass die Verwaltung sofort tätig wird. Wir müssen als Politik und Verwaltung Handlungsfähigkeit zeigen“, sagte Bernd Lommetz (FDP).

Die Grünen: Anwohner „aufs Übelste runtergebügelt“

„Ich denke auch, dass wir nicht bis zum 5. Oktober warten müssen“, sagte Wilfried Bogedain (CDU). Die Verwaltung solle einen neuen Standort suchen und die Container versetzen. Dazu brauche es doch keinen politischen Beschluss, meinte Bogedain.

Es sei an der Zeit, dass den Anwohnern geholfen wird, sagte Monika Schütz-Madré (Die Grünen). „Zumal sie zunächst beim Vorbringen ihres Anliegens von Mitarbeitern der Verwaltung aufs Übelste runtergebügelt worden sind.“ Das ließ Schröder so nicht stehen. Die Anfragen seien sowohl schriftlich als auch telefonisch völlig korrekt beantwortet worden. In der Debatte ließ er aber auch fallen, dass die Container eben schon länger dort stünden als der Neubau, in dem die betroffenen Anwohner leben.