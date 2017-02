Das Konzert des deutschen Sängers beim Sommerfestival des Verkehrsvereins ist nahezu ausverkauft. Außerdem steht der Kempener Werbering vor seinem 50. Geburtstag.

Kempen. Hochzufrieden ist der Verkehrsverein bislang mit dem Vorverkauf für seine Sommermusik an der Burg im Juli. Ein Verkaufsschlager ist das Konzert von Shootingstar Max Giesinger am Freitag, 21.Juli. Wie der Flüsterer erfuhr, ist der Auftritt des Sängers, der mit „80 Millionen“ bekannt wurde, schon nahezu ausverkauft. Den Online-Verkauf von Karten hat der Veranstalter bereits eingestellt. Der Run auf die 1500 Tickets war unter anderem so groß, weil Giesinger jüngst mit mehreren Preisen überhäuft worden ist: Es gab unter anderem die 1Live-Krone und einen MTV-Award.

Altstadt-Geflüster

Klassik kommt auch gut an

Auch für den zweiten Teil der Sommermusik am Samstag, 22.Juli, läuft der Vorverkauf des Verkehrsvereins „bestens“. Für die „Sommernacht in Wien“ mit einem „Best of Johann Strauss“ kann man aber noch im Internet Karten ordern. Ebenso in den beiden Vorverkaufsstellen: Schreibwaren Beckers, Engerstraße 10, und Provinzial-Versicherungen Alberts, Orsaystraße 18. Weitere Infos zum Ablauf des großen Sommerspektakels möchte der Verkehrsverein in Kürze bei einer Pressekonferenz bekanntgeben.

www.verkehrsverein-kempen.de

Werbering will an der Burg feiern

Das Musikspektakel des Verkehrsvereins findet seit 2011 alle zwei Jahre an der Burg statt. Die nächste Ausgabe stünde also nach 2017 wieder 2019 an. Wie jetzt bekannt wurde, will der Werbering die „2018er-Lücke“ auf der Burgwiese schließen. „Der Werbering wird im nächsten Jahr 50 – und das wollen wir groß feiern“, kündigte der Vorsitzende Armin Horst nun bei einem Pressegespräch an. Voraussichtlich im September 2018 werde an der Burg mit einem „musikalischen Top-Act“ gefeiert. „Wir wollen die Veranstaltung des Verkehrsvereins aber keinesfalls abkupfern“, so Horst. Wie die 50-Jahr-Feier genau aussehen wird, müsse noch geplant werden. Das grundsätzliche (mündliche) Okay der Stadt Kempen liege aber bereits vor, so der Vorsitzende.

Ein jecker Gutschein-Betrag

Bleiben wir noch beim Werbering: Die Händlergemeinschaft hat neben ihren bekannten Fünf-Euro-Gutscheinen, die unter anderem Jahr für Jahr in der Weihnachtslostrommel liegen, nun einen Coupon mit einem neuen Wert eingeführt. „Der Wert liegt bei 44 Euro“, sagt Vorstandsmitglied Peter Wolters ohne zu lachen oder ein dreifaches „Kempen Helau“ hinterherzuschieben. Denn es handelt sich tatsächlich um 44 Euro. „Das hat steuerliche Gründe“, erläutert Wolters. Laut deutscher Steuergesetzgebung dürfen Unternehmen ihren Mitarbeitern Zuwendungen bis 44 Euro zukommen lassen, ohne diese steuerlich angeben zu müssen, so Wolters. Von verschiedenen Unternehmen habe es Interesse an solchen Gutscheinen gegeben. „Und wir haben auch schon einige ausgebeben, die dann von Firmen an Mitarbeiter verschenkt werden“, ergänzt Geschäftsführer Fred Klaas. 44 Euro also - der Flüsterer konnte bislang nicht recherchieren, ob die Verantwortlichen in den Steuerbehörden diese Grenze während eines Meetings an einem Altweiberdonnerstag festgelegt haben.

Fisch-Eröffnung verzögert sich

Es dauert doch noch ein bisschen länger mit dem frischen Fisch von Zeelandia Moerland in der Kempener Altstadt. Eigentlich wollte Inhaber Andreas Moerland, der schon in Krefeld ein Fisch-Geschäft betreibt und nun die Räume des Kempener Fisch- und Feinkosthaus an der Ecke Orsaystraße/Alte Schulstraße übernommen hat, schon Mitte Februar eröffnen. „Aber wir haben uns dann doch entschieden, unser Ladenlokal umfangreich umzubauen und zu modernisieren.“ Dadurch verschiebt sich nun die Eröffnung. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Bis dahin ist noch einiges zu tun. Aber dafür sollen sich die Kunden dann auf ein neues Ladenlokal mit rustikal-mediterranem Flair freuen können. Im Zusammenhang mit dem Geschäft gibt es aber noch eine traurige Nachricht: Wolfgang Spachtholz, der das Fischgeschäft in der Altstadt über Jahrzehnte betrieben hat, ist tot. Nach schwerer Krankheit ist Spachtholz am Montag gestorben.

Zwei Damen dürfen feiern

Zum Schluss kann der Flüsterer zwei Damen eine Freude machen: Irmgard Aerts und Lisa Prass heißen die Gewinnerinnen des Rätsels zum jecken Mitsingabend im Irish Pub „The Whistle“. Aerts und Prass beantworteten die Frage nach der Band, von der der Siegertitel 2016 stammt, richtig: Natürlich sangen die Höhner „Echte Fründe“. Die beiden Gewinnerinnen dürfen nun samt Begleitung zum Singen und Feiern am kommenden Freitag. Und obendrein bekommen beide noch Freikarten für die Sauna im Kempener Aqua-Sol – getreu dem Motto „Erst kräftig feiern - und dann entspannen“. Der Mitsingabend der KG „Echte Fründe“ ist nahezu ausverkauft. Nur an der Abendkasse soll es noch vereinzelte Karten geben.