Familie Goetzens-Post vom Lenzenhof war mit Kaltblutstute Alyessa zu Gast beim Pferde-Großevent in Aachen. Krönender Abschluss war die Präsentation aller Teilnehmer vor riesiger Zuschauerkulisse.

Aachen/Kempen. Unvergessliche Eindrücke hat die Familie Goetzens-Post vom Lenzenhof in Voesch nun beim CHIO Aachen, dem weltweit bedeutendsten Reiterfest, gesammelt. Mit Kaltblutstute Alyessa waren sie am Freitag zum Showprogramm aus Anlass des Jubiläums des Rheinischen Pferdestammbuchs in Aachen dabei. Gegründet 1892 in Wickrath feiert es in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen.

Nacheinander konnten alle Teilnehmer in das weiträumige Fahrstadion einreiten bzw. einfahren, berichtet Hans Josef Goetzens. Jeder wurde mit einem individuellen Kommentar vom Zuchtleiter des Pferdezentrums Wickrath, Martin Spoo, begrüßt und dem Publikum vorgestellt.

Pferde und Menschen drehten ihre Runden im gewaltigen Stadion

Die Rheinisch-Deutsche Elite-stute Alyessa mit Kutscherin Natalie Goetzens-Post und Hans Josef Goetzens als Beifahrer im Marathonwagen stellte dazu ein schönes, harmonisches Bild dar. „Ein schönes Friesengespann und eine niedliche Ponykutsche waren mit uns die einzigen Fahrer in der Arena“, berichten die Voescher. Die Arena füllte sich nach und nach mit vielerlei Pferderassen – vom Shire Horse über prämierte Kaltblut- und Warmblutstuten, zum Teil mit ihren Fohlen, bis zum gekörten Deckhengst. Eindrucksvoll hätten sich auch ein Dressurhengst mit seinem Reiter präsentiert. Der anerkennende Applaus des Publikums habe diese gelungene Jubiläums-Präsentation bestätigt. Der krönende Abschluss war dann später die Präsentation aller Schaubildteilnehmer im großen Springstadion vor einer riesigen Zuschauerkulisse. Vom Stadionsprecher vorgestellt drehten alle Pferde und Menschen mehr oder weniger aufgeregt ihre Runden durch dieses gewaltige Stadion. „Und dann ist es plötzlich da – das berühmte Gänsehautfeeling“, berichten die Voescher. „Man kann es schlecht beschreiben, man muss es erleben.“ Für alle bleiben unvergessliche Eindrücke und Erinnerungen an einen wunderschönen Tag.

Die Zucht hat auf dem Lenzenhof Tradition

Die Eheleute Hans Josef und Gudrun Goetzens züchten auf dem Lenzenhof in Voesch Rheinische und Schwarzwälder Kaltblutpferde (die WZ berichtet). Damit knüpft sie an die ursprüngliche Tradition des Hofes an, denn auf dem elterlichen Betrieb von Hans Josef Goetzens wurde bereits in den 60er Jahren mit Kaltblütern gearbeitet. Das Ehepaar widmet sich mittlerweile hauptberuflich den Tieren und wird dabei von Tochter Natalie Goetzens-Post und Schwiegersohn Thomas unterstützt. Das siebenjährige Rheinisch-Deutsche Kaltblut Alyessa wurde 2013 als Elitestute von Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Dass der Name Goetzens aus Voesch in Pferdekennerkreisen einen Klang hat, wurde nun mit der Einladung vom Pferdesport-Großevent in Aachen wieder deutlich. Red