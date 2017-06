20 000 Teilnehmer werden am Sonntag erwartet. Tausende steuern die Etappenstopps auf dem Buttermarkt in Kempen, an der Burg Uda in Oedt, bei action medeor in Vorst und im Schlosspark Neersen an.

Voilà! Das „Kind“ ist groß geworden. 1992 wurde der 1. Niederrheinische Radwandertag an den Start geschoben. Am kommenden Sonntag, zur 26. Abfahrt, darf er sich laut Veranstalter inzwischen als „größte Fahrradtour Deutschlands“ rühmen.

Wie groß, das zeigt der Blick in die Broschüre, in der alle Start- und Zielpunkte, Streckenverläufe und Reisetipps dieses Jahres verzeichnet sind. 63 Veranstaltungsorte mit insgesamt 72 Radrouten – das ist ein „Pfund“, mit dem man selbstbewusst auch international werben kann. Und Kempen, Grefrath, Willich und Tönisvorst sind mittendrin.

72 unterschiedliche Routen mit unterschiedlichen Streckenlängen

Bis zu 20 000 Radfahrer werden wieder am Niederrhein erwartet. Sie treten an und in die Pedale, um die Region an Rhein und Maas aus Sattelsitzhöhe zu erleben. Und weil am selben Tag die große, professionelle „Tour de France“ in Düsseldorf startet und unter anderem durch Mönchengladbach führt, hat sich das Motto des Niederrheinischen Radwandertags 2017 an dieses mediale Sportgroßereignis angelehnt. Die Radler erleben „Frankreich am Niederrhein“. Drei Routen wurden speziell dazu erarbeitet. Eine, die „Grand Canal de Rur“, begibt sich beispielsweise zwischen Straelen und Nettetal auf die Spuren von Napoleon Bonaparte.

„Mon Dieu, mein Gott, welche Route nehmen wir?“ So könnte es in Teilnehmerkreisen sehr oft heißen. Denn insgesamt man hat die Wahl zwischen 72 unterschiedlich langen Radrouten, die nur an diesem Tag ausgeschildert sind.

Themenroute „Bonjour le tour“

In den Fahrradrouten 20, 22, 23 und 27 (Themenroute „Bonjour le tour – et rétour“), 83, 86 und 87 taucht beispielsweise Kempen als Start-, Etappen- oder Zielort auf. Die kürzesten Strecken sind 20 Kilometer lang: Von Kempen nach Grefrath wieder zurück nach Kempen oder von Tönisvorst über Kempen wieder nach Tönisvorst. Besagte französische Themenroute, die längste im Streckenplan, führt 99 Kilometer von Kerken über Krefeld, Meerbusch, Willich und Kempen zurück nach Kerken.

Längste Strecke ist 99 Kilometer lang

Beliebt in der Region dürfte die Route 23 sein, 87,2 Kilometer lang. Sie führt die Radler über fast alle Start- und Zielpunkte der umliegenden Städte: so den Buttermarkt in Kempen, das Gelände von action medeor, dem Medikamenten-Hilfswerk in Vorst und den Neersener Schlosspark.

Kempen bietet am Buttermarkt Imbiss und Getränke an, Kinderunterhaltung, einen Fahrradverleih, Zubehör und einen Pannendienst, falls dem Rad einmal die Luft ausgegangen sein sollte. Außerdem kann man sich Reiseinformationen vor Ort abholen.