Halbzeit bei der Aktion der Stadt: Es wird gewerkelt und gepflanzt.

Kempen. „Wir sind voll ausgerüstet, damit wir bloß nichts falsch machen“, sagt Vize-Bürgermeister Otto Birkmann mit Blick auf die Sportanlage an der Berliner Allee. Gemeinsam mit Hubert Zens und Dieter Doetsch ist er seit drei Wochen als Baumeister unterwegs. Bei der Ferienspaß-Aktion der Stadt wird frei nach dem Motto „Natur erleben“ auf dem Bauspielplatz fleißig gewerkelt und gebastelt. Zur Halbzeit der Aktion sind bereits ein großes und mehrere kleine Kunstwerke fertiggestellt worden.

Das bunte Stelzenhaus, das jetzt unmittelbar vor dem Vereinsheim des SV Thomasstadt auf der Sportanlage an der Berliner Allee steht, wurde am Montag offiziell durch Bürgermeister Volker Rübo und andere Vertreter der Stadt eingeweiht.

Viele Kinder haben bei seiner Entstehung mitgeholfen. „Die Anleitung dafür ist in unseren Köpfen geboren worden. Nur die Maße sind vorgegeben“, so Birkmann. Zu einem richtigen Haus gehört jedoch auch ein Garten. Daher haben die Baumeister gemeinsam mit den Kindern ein Hochbeet angelegt, das schon bald Ernte einbringen könnte. „Wir haben verschiedene Sachen wie Radieschen, Blumen und Kräuter gepflanzt. Es war gar nicht so leicht, etwas zu finden, das schnell wächst und jetzt noch austreibt“, erzählt Ferienspaß-Chef Andre Fitzner.

Zudem sind in den ersten drei Ferienwochen mehrere Insektenhotels und Nistkästen entstanden. Was mit den Exponaten nach dem Sommer passiert, ist jedoch noch immer unklar. „Die kleinere Sachen werden wir wahrscheinlich an die Kinder verteilen. Gerade die Nistkästen sollten schon benutzt werden“, so Schulsozialarbeiterin Michaela Haffmans. Für das Haus hat sich aber bisher noch kein Interessent gefunden. „Falls es versetzt werden muss, brauchen wir aber einen Kran“, meint Birkmann lachend.

In den nächsten Wochen soll auf dem Bauspielplatz noch ein Barfußpfad entstehen, auf dem die Kinder die Natur mit ihren Fußsohlen fühlen können. Unterstützt wird das Werkeln in den Ferien durch den Bauhof.

Das Highlight zur Halbzeit ist eine große Hüpfburg, auf der die 91 Kinder, die in dieser Woche angemeldet sind,am Montag spielen konnten. Bei den sommerlichen Temperaturen kam zudem eine neue Wasserrutsche zum Einsatz. Der nächste Ausflug steht am Mittwoch an. Dann geht es für alle zum Freizeitpark Schloss Beck in Bottrop.