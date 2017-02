Familien sollen den Frühling feiern

Am ersten Aprilwochenende wartet der Werbering mit einem neuen Fest auf. Vor allem Kinder sollen auf ihre Kosten kommen.

Kempen. Die Temperaturen deuten schon an, dass der Frühling nicht mehr weit ist. Logisch, dass der Vorstand des Werberings bereits mitten in den Vorbereitungen für das erste Kempener Frühlingsfest am 1. und 2. April steckt. „Unsere Mitglieder haben sich neben dem Altstadtfest Anfang Mai eine zweite Veranstaltung vor den Sommerferien gewünscht. Nun wollen wir daraus etwas Tolles machen“, sagte Werbering-Vorsitzender Armin Horst bei einem Pressegespräch.

Im Mittelpunkt des neuen Festes sollen Familien mit Kindern stehen. „Deshalb wird die Judenstraße zu einer Familienstraße“, verspricht Horst. Dort soll es unter anderem ein Bobbycar-Rennen, einen XXL-Kicker und eine Hüpfburg geben. Ein weiteres „Highlight“ kündigte der Vorstand an. Es werde ein Wasserbecken aufgebaut. In diesem Becken werden große Bälle sein, in die die Kinder hineinklettern und dann übers Wasser laufen können. „Water Walking Ball“ heißt die Attraktion nach Angaben des Anbieters. „So etwas hat es in der Altstadt noch nicht gegeben“, so Horst.

Den einzelnen Straßen sollen Themen zugeordnet werden

Als Standort hat der Werbering das Ende der Engerstraße am Viehmarkt im Auge. Dann müsste das Karussell auf den Buttermarkt verlegt werden. „So könnte es gehen. Es ist aber noch nichts entschieden“, sagte der Vorsitzende. Dass die Wasser-Attraktion nach Kempen kommt, stehe aber fest.

Auch die anderen Straßen der Altstadt sollen Themen zugeordnet bekommen. Auf der Kuhstraße sollen möglichst viele Blumen- und Floristikstände Platz haben. Ein bisschen was vom früheren Kunst- und Schokoladenfest soll auf der Ellenstraße erhalten bleiben. Auf der Peterstraße wollen Werbering und Veranstalter „XDream“ Produkte rund um den Garten platzieren. „Dazu laufen zum Beispiel Gespräche mit den Märkten Self und Obi sowie Gartentechnik Woiwode“, sagte Armin Horst. Traditionelles Handwerk und kulinarische Stände werde es auf der Engerstraße geben.

Der Buttermarkt steht am ersten Aprilwochenende ganz im Zeichen einer sogenannten Mode- und Produktshow. Auf einer Bühne samt Laufsteg werden 28 Geschäfte und Unternehmen ihre Waren präsentieren. Dabei geht es laut Werbering nicht nur um Mode – so seien auch zwei Optiker und Radsport Claaßen vertreten. Präsentiert werden die Produkte in Form einer Tanzshow in Kooperation mit einer Krefelder Tanzschule. „Das wird eine tolle Sache mit professionellen Tänzern und Models“, so Horst. An beiden Tagen werde es jeweils zwei Shows geben.

Bauern- und Umweltmarkt auf der Kippe Wegen des neuen Frühlingsfestes im April wird der Werbering seine Unterstützung für den Bauern- und Umweltmarkt, der alle zwei Jahre im September stattfindet, einstellen. „Ausrichter war immer der Verkehrsverein. Wir haben finanziell unterstützt“, so Armin Horst. „Nun möchte der Verkehrsverein den Markt nicht mehr veranstalten. Und wir werden uns auch nicht mehr finanziell beteiligen.“ Außerdem hätten die Kempener Landwirte auch nur noch ein geringes Interesse an einer Fortsetzung signalisiert. Daher geht der Werbering davon aus, dass es 2018 keinen Bauern- und Umweltmarkt mehr geben wird. „Es sei denn, die Stadt möchte im Herbst ein Fest haben. Dann müsste sie dieses aber auch selbst ausrichten“, so Horst. „Wir haben den Bauern- und Umweltmarkt noch nicht zu den Akten gelegt“, sagte dagegen Christoph Dellmans, Referent für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt, auf Anfrage. Die Verwaltung wolle zunächst sehen, wie das Frühlingsfest, das nun den früheren Termin des Kunst- und Schokoladenfestivals übernommen habe, bei den Bürgern ankommt. „Es kann durchaus sein, dass wir als Stadt für einen Bauern- und Umweltmarkt beziehungsweise ein Kunst- und Schokoladenfest als Ausrichter auftreten“, so Dellmans. Diese Feste habe man für 2018 weiterhin im Blick. Im Laufe des Jahres werde die Verwaltung dieses Thema behandeln und bewerten.

Und da die Bühne ohnehin auf dem Buttermarkt steht, möchten die Veranstalter sie auch am Abend für musikalische Auftritte nutzen. „Wir möchten Samstag und Sonntag jeweils ein Konzert anbieten“, sagte Horst. Mündlich sei dies schon mit der Stadt geklärt – nur die endgültige Genehmigung stehe noch aus. Für den Samstag zugesagt habe bereits die Kempener Coverband „Anymore“.

Werbering möchte am Sonntag die Kempen Big Band hören

Geht es nach dem Werbering-Vorstand, wird am Sonntag die Kempen Big Band auftreten. Dort stehe aber noch die Zusage aus. Beim Altstadtfest 2016 hatte es Ärger um einen geplanten Big-Band-Auftritt gegeben (die WZ berichtete). Der angesetzte Termin für die Band wurde mehrfach verlegt, was letztlich dazu führte, dass die Musiker verärgert absagten. Werbering und „XDream“ erklärten damals, dass sie sich auf den Big-Band-Auftritt gefreut hätten. Die Probleme seien seitens der Stadt Kempen verursacht worden. „Nun würden wir uns sehr freuen, wenn die Big Band den Sonntagabend bestreitet“, so Horst.

Eingebettet in das neue Frühlingsfest wird auch ein verkaufsoffener Sonntag. Die Geschäfte innerhalb der Altstadt dürfen von 12 bis 17 Uhr öffnen.