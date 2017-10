Feldsalat und Fenchel gehören zur frischen Rezeptur.

Kempen. Der Altweibersommer deckt noch einmal den Tisch. Wir reichen Salat, der mit Gorgonzola bestückt auch das Potenzial für eine Hauptmahlzeit hat.

Marktbummel

Vor dem Schlemmen steht aber der Einkauf: Für vier Personen werden benötigt: 100 g Feldsalat, 120 g frischer Spinat, 1 kleine Fenchelknolle, 1 kleine Rote Bete, 120 g Gorgonzola, 2 Schalotten, 75 g durchwachsener Speck (fein gewürfelt). Außerdem muss das zu Hause vorrätig sein: etwas Öl, 2 EL Apfelessig, 2 TL Senf, 1 TL Honig, 5 EL Rapsöl, Salz und Pfeffer.

Die Zubereitung ist schnell gemacht: Zunächst die Feldsalat- und frischen Spinatblätter waschen und trocknen. Die geschälte Rote Bete reiben, den Fenchel (ohne Strunk) putzen und in feine Streifen portionieren. Fehlt nur noch das Dressing: Die Speckwürfel in Öl in der Pfanne knusprig braten und die gewürfelten Schalotten hinzugeben, kurz mitbraten und schließlich mit dem Apfelessig ablöschen. Öl, Senf, Honig, Salz und Pfeffer mit Speck und Zwiebelwürfel vermengen. Fertig ist das Dressing. Salt anrichten, mit Dressing beträufeln und zum Schluß den zerbröselten Gorgonzola darüber geben. Guten Appetit! Ree