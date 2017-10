Ich bin mit sieben Jahren eingeschult worden, habe in den 80ern und 90ern die Schulbank gedrückt – als G8 noch keine Rolle spielte – und nach dem Abi Zivildienst leisten müssen. Sprich: Als es ans Studieren ging, war ich älter als viele der heutigen Abiturienten. Das sei an dieser Stelle fairerweise vorausgeschickt. Trotzdem: Ich finde es seltsam, welche Rolle den (ehemaligen) Erziehungsberechtigten mittlerweile zugedacht wird. Reine Elternabende in Sachen Ausbildung und Studium? Das hätten wir uns damals verbeten! Natürlich sollte man sich zuhause gemeinsam und intensiv über die berufliche Zukunft austauschen. Und so mancher elterliche Rat, so manche kleine Hilfestellung kann da sehr nützlich sein, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber Ausbildung und Studium bedeuten nicht nur Wissen und Fähigkeiten ansammeln, sondern sie stehen auch für den wichtigen Prozess der Abnabelung. Und dazu sind die Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Jahres 2017 ohne Zweifel in der Lage. Elternabende gehören in die Kita und in die Schule. Danach muss es auch mal gut sein!