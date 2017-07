Kempen. Ein fast ausverkauftes Konzert, gut gelaunte Zuhörer, hervorragende Solisten und ein ansprechendes Catering: Das Klassikkonzert des zweitägigen Sommermusik-Festivals des Verkehrsvereins war ein Erfolg. Das Europäische Festival Orchester spielte am Samstagabend unter dem Motto „Eine Sommernacht in Wien“ ein Best of Johann Strauss. Orchesterleiter Alexander Steinitz erwies sich als guter Moderator, der kleine Wiener G’schichten zu den Stücken parat hatte. Die Solisten Désirée Brodka (Sopran) in eleganter Robe und Tenor Dino Lüthy zeigten sich in blendender Verfassung. Kurz nach der Pause, vor dem „Gondellied“ aus der „Fledermaus“, fielen die ersten Tropfen. Doch die vom Verkehrsverein verteilten Regencapes hielten die Nässe ab. Mit dem Donauwalzer und dem Radetzkymarsch endete ein wunderschöner Klassikabend. Foto: Reimann