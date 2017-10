Ferdinand Ostermaier errichtet in Unterweiden eine Brennkammer. Dort soll eine sogenannte Bienenkorbglocke entstehen. Gegossen wird sie im Juli nächsten Jahres.

Kempen. Jeder Handgriff von Ferdinand Ostermaier wird genau beobachtet. Wobei er in einer Grube steht und mit dem Aufmauern eines kreisrunden Bauwerks beschäftigt ist, neben dem ein Ofenrohr aus der Erde ragt. „Für heute habe ich mir vorgenommen bis auf die Höhe des Rohres zu mauern“, sagt Ostermaier, während er gleichmäßig den Mörtel mit der Kelle auf die Feldbrandsteine verteilt, um die nächste Runde der Steine aufzusetzen. Dabei entsteht allerdings kein Gebäude sondern, eine Brennkammer.

Neugierige Besucher lassen sich von Ostermaier unterrichten

„Wann kann man so etwas denn schon einmal sehen“, meint eine der Besucherinnen, die ihm neugierig bei der Arbeit zuschaut. Wobei Ostermaier immer wieder gerne erklärt, war er da eigentlich macht. Der Spaß, den ihm die Arbeit bereitet, ist dem 62-Jährigen auf der ganzen Linie anzusehen. Aus dem ehemaligen Bienenhaus auf Gut Heimendahl wird derzeit eine Glockengießer-Schmelzhütte. Ostermaier will dort im kommenden Jahr beim Ritterlager eine Glocke nach einem Vorbild aus dem 9. Jahrhundert gießen, eine sogenannte Bienenkorbglocke.

„Eine Glocke ist die Königsdisziplin.“

Ferdinand Ostermaier, Schmied und Bronzegießer

Dafür ist er seit einigen Monaten mit dem Bau der Glockengrube inklusive einer Brennkammer und einem Schmelzofen beschäftigt. Zwei Dinge, die Ostermaier nach historischen Vorlagen umsetzt.

Er selber bereist seit acht Jahren Mittelaltermärkte als Schmied und Bronzegießer und beschäftigt sich mit dem Glockenguss. „Ich habe schon seit langem davon geträumt, einmal eine richtige Glocke zu gießen und nicht nur kleine Bronzeteile herzustellen. Eine Glocke ist die Königsdisziplin“, erzählt der gebürtige Münchener, der in der Computer-Branche arbeitet und sich sein gesamtes Wissen um die früheren Schmiede- und Bronzearbeiten autodidaktisch erarbeitet hat.

Bislang scheiterte sein Traum an den Gegebenheiten. Für einen Glockenguss braucht er eine bestimmte Flächengröße und das für eine längere Zeit. Eine Fläche, die für ihn frei zugänglich ist und an der er ungestört arbeiten kann. Als Aussteller nahm Ferdinand Ostermaier mehrmals an den Ritterlagern auf Gut Heimendahl in Unterweiden teil. Dort sprach er den Gutsherrn, Hannes von Heimendahl, im vorigen Jahr an und berichtete von seiner Idee, eine Glocke zu gießen. Der Gutsherr war begeistert und stellte die Fläche auf seinem Hof zur Verfügung. „Das alte Handwerk passt wunderbar hierher“, bemerkt von Heimendahl.