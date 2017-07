Nach einer Tat am Wochenende sind zwei Räume des Kindergartens nicht nutzbar.

Für Kinder, Eltern und Erzieherinnen der Kindertagesstätte Mullewapp begann die Woche mit einem Schock. Beim Betreten des Kindergartens an der Von-Broichhausen-Allee stellte eine Mitarbeiterin am Montagmorgen fest, dass offenbar jemand eingebrochen hatte. Obendrein waren zwei Räume des Kindergartens mit Wasser geflutet worden.

Die Polizei bestätige den Einbruch in einer Pressemitteilung: Zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, haben sich Unbekannte Zugang zum Kindergarten verschafft. Sie durchwühlten mehrere Schränke und stahlen letztlich einen Laptop.

„Der Einbruch reichte den Tätern offensichtlich nicht aus. Zusätzlich beschädigten sie den Abwasseranschluss eines Waschbeckens und öffneten den Wasserhahn“, teilt die Behörde mit. Bis zur sogenannten Tatentdeckung am Montagmorgen seien deshalb zwei Räume der Kita geflutet worden. Die Polizei geht von einem Sachschaden von mehreren tausend Euro aus.

Wie hoch der Schaden tatsächlich ist, müsse noch ermittelt werden, sagte Stadtsprecher Christoph Dellmans. Nun werde zunächst daran gearbeitet, dass die Kita ihren Betrieb wieder aufnehmen kann. Bei Mullewapp sind derzeit nämlich noch keine Ferien. Laut Dellmans konnte der Kindergarten am Montag nicht genutzt werden. Die Mitarbeiter hätten dies den Eltern morgens mitteilen müssen.

„Ein großes Lob an die Eltern. Viele konnten ihre Kinder kurzfristig anderweitig betreuen lassen“, sagt der Pressesprecher. Eine kleinere Gruppe mit Kindern, für die es keine andere Lösung gab, sei kurzfristig mit einer Erzieherin in die Regenbogen-Kita an der Straelener Straße umgezogen. Diese Einrichtung hat derzeit Betriebsferien.

Am Dienstag hilft allen Beteiligten der Zufall. „Es ist ohnehin ein Ausflug geplant, den die Kinder zusammen machen werden“, sagte Dellmans am Montagnachmittag. Daher könne in der Kita weiter aufgeräumt werden. Ab Mittwoch will man den Betrieb wieder aufnehmen. Auch wenn die beiden beschädigten Räume möglicherweise noch nicht genutzt werden können, will das Mullewapp-Team ab Mittwoch wieder alle Kinder an der Von-Broichhausen-Allee betreuen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich mit der Behörde in Verbindung zu setzen: Tel. 02162/3770.