Die 22-jährige Louisa Wilmen ist Rebensaft-Majestät für ihren Heimatort St. Hubert und für ganz Kempen.

St. Hubert. Louisa Wilmen ist ein echtes „Hüppersches Mädchen“, liebt die Geselligkeit, das Reisen, die Sprachen, natürlich ihre Familie. Die 22-Jährige studiert gerade im neunten Semester Medizin. Nicht in Deutschland, sondern von Beginn an im kroatischen Split.

Am 1. und 2. September wird sie auf jeden Fall zu Hause in ihrem Heimatdorf weilen. Denn Luisa Wilmen wird dann die Weinkönigin von St. Hubert und von ganz Kempen sein. Wie die WZ berichtete, findet am Samstag, 2. September, zum ersten Mal ein Radrennen im Kendeldorf mit den verschiedensten Wettbewerben statt (siehe Info-Kasten).

Und da generell bei den Radtouren oft eingekehrt wird, hatten sich die Initiatoren überlegt, dies mit einem Wochenende des Weins und weiterer französischer Delikatessen zu verbinden. Dabei wollte man dann auch eine Weinkönigin haben.

Das Kleid in zarten Tönen stammt aus Wachtendonk

„Ich habe so etwas noch nie gemacht, aber als ich den Aufruf bei Facebook sah, habe ich mich gemeldet, da es etwas Schönes ist, den Ort, aus dem man kommt, zu vertreten – und wenn es für eine kurze Zeit ist“, sagt Louisa gut gelaunt bei ihrem ersten PR-Termin als Königin.

Sie hatte sich schon entsprechend zurecht gemacht, trug ein entsprechendes Kleid mit zarten weißen und rosa Tönen (gesponsert von Trachten Heistrüvers, Wachtendonk), ein kleines Diadem und natürlich eine Schärpe, die sie zweifelsfrei als 1. St. Huberter beziehungsweise Kempener Weinkönigin ausweist.

„Sie hatte uns überzeugt. Und natürlich ihr Foto und die Zeilen, dies sie uns schrieb, so, dass sie auch gerne einmal einen süßen Weißwein trinkt“, sagte schmunzelnd Hans-Peter van der Bloemen. In seiner Gärtnerei wurde die Entscheidung bekanntgegeben. Van der Bloemen gehörte einer siebenköpfigen Jury an, die sich anhand der Bewerbungsunterlagen mit deutlicher Mehrheit für Louisa aussprach.

Neun Kandidatinnen hatten sich gemeldet. Dabei war es natürlich von Vorteil, dass sie aus St. Hubert kam. Andere Bewerberinnen kamen aus benachbarten Orten. Die Jury bestand neben Hans-Peter van der Bloemen aus: Dr. Georg Mergler, Ex-Prinz Rainer Pasch, Yvonne Hermans, WZ-Redakteur Tobias Klingen, Tobias Robl und Siegfried Ferling von den Stadtwerken Kempen, Hauptsponsor des Rad-Events.

Rahmenprogramm mit Winzern und Musik

Gleich an zwei Tagen (am Freitag, ab 18 Uhr; am Samstag, ab 16 Uhr) soll es auf dem Kirchplatz ein kleines Rahmenprogramm geben. Mit Winzern und Weinen, mit Gegrilltem und Musik. Hubert Jansen bringt den „Kemp´sche Cuvée“ mit.

Wein gibt es außerdem vom St. Huberter Bistro Schröder‘s und vom in St. Hubert als Allgemeinmediziner arbeitenden Dr. Georg Mergler, der ein kleines Weingut in Pünderich an der Mosel hat. Dort wird bald ein neues Hotel („Zur Marienburg“) eröffnet. Und Louisa gewann mit ihrem Sieg eine zweitägige Übernachtung in diesem Hotel.