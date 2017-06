Politik, Verwaltung und Polizei sind sich einig – der Baggersee in Kempen ist nicht zum Schwimmen da. Doch was sagen die Badegäste? Ist die Stimmung dort wirklich so aggressiv? Wir haben uns vor Ort umgehört.

Kempen. Ordnungsbeamte werden bespuckt, „Vandalen“ brechen Zäune auf, es wird falsch geparkt und die Natur zugemüllt – wenn Politik und Verwaltung die Situation rund um Königshütte-See beschreiben, bekommt man fast den Eindruck, Kempen hat es hier mit einer Art „No-Go-Area“ zu tun. Aber herrscht dort wirklich so eine aggressive Grundstimmung. Eine Umfrage vor Ort zeigt, gefährlich könnte vor allem der Leichtsinn einiger Badegäste werden.

DLRG: Das Baden im Baggersee ist „lebensgefährlich“

Zumindest wenn es nach Lothar Messerschmidt geht. Der Vorsitzende der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Kempen warnt: „Das Baden in dem Baggersee ist sehr gefährlich.“ Der See in der ehemaligen Kiesgrube der Firma Klösters sei zirka 25 bis 28 Meter tief. Nicht sichtbare Unterwasserströmungen, Wasseradern und ein Temperatursturz von zehn Grad ab zwei Meter Tiefe machen das Gewässer nach Messerschmidt lebensgefährlich.

Vor Ort scheint das nicht allen Besuchern bewusst zu sein. Es ist einer dieser schwülen Hitze-Nachmittage. Das massive Tor, das wohl mit schwerem Gerät aufgebrochen worden ist, ist provisorisch mit Eisenketten und einem Stück Stahlzaun geflickt worden. Das hält die Badegäste nicht ab. Auf dem Seitenstreifen stehen gegen 16 Uhr gut ein Dutzend Fahrzeuge geparkt. Darunter auch einige mit Krefelder oder Monheimer Kennzeichen. Am Zaun, der eigentlich ungebetene Gäste von dem renaturierten Gelände fern halten soll, stehen zahlreiche Fahrräder abgeschlossen. Gut hundert Meter weiter in Richtung Hüls ist ein weiterer „Durchbruch“. Den haben auch drei junge Männer aus Kempen genutzt. Sie seien erst zum zweiten Mal hier.

Sonst würden sie eher die Blaue Lagune in Wachtendonk besuchen, aber das Schwimmen im Baggersee in Kempen sei schon „geil“, sagt einer der drei. Ob es auch aggressive Besucher gibt? Manche seien „assi“, aber schlimmer sei der Müll, der einfach liegengelassen werde. Letzterer ist nicht zu übersehen.

Liegt er doch direkt auf dem Weg zum „illegalen Badeparadies“. Auf einem großen Haufen liegen Pizzakartons, Plastikmüll und sonstige Hinterlassenschaften. „Die sollten hier schon das Ordnungsamt reinlassen und dafür Geldbußen verteilen“, meint einer der jungen Kempener.

Wenn sich der Blick vom Abfall löst, wird schnell verständlich, warum der Baggersee ein beliebter Ort ist: Auf dem künstlich aufgeschütteten Damm sitzen die Besucher mitten im Baggersee. Auf der einen Seite drehen ein paar Boote vom Segelclub ihre Runden, auf der anderen ist nichts zu sehen außer Wasser und der grüne Uferbewuchs. Über die ganze Länge haben es sich die Badegäste in Grüppchen gemütlich gemacht. Zu sechst sitzen Schüler aus Hüls beisammen. „Hier ist jeder für sich und es ist nicht so eng wie im Freibad, sagt eine Jugendliche. Es gebe auch Besoffene, die sich daneben benehmen, aber im Prinzip sei hier „alles ganz friedlich“.