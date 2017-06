Komisch und glücklich – auf diese Paarung können sich Comedy-Freunde freuen. Musikalische Vielfalt zeichnet weitere Reihen der Ausgehmöglichkeitenin der Stadt aus.

Kempen. In der nächsten Saison bieten das Kulturamt der Stadt und der Verein Kempen Klassik wieder ein abwechslungsreiches Kulturprogramm. Im Kulturausschuss wurden nun die Abonnements für die Saison 2017/2018 vorgestellt. Wie Martin Klapheck vom Kulturamt erläuterte, setzt man auf bewährte Reihen.

Bei „Comedy & Kabarett“ werden acht Veranstaltungen im Forum St. Hubert geboten, darunter das Comedy-Ehepaar Margie Kinsky und Bill Mockridge mit ihrem Programm „Hurra, wir lieben noch“ sowie Richard Rogler, Nessi Tausendschön und René Steinberg.

Erste Kempener Comedy-Nacht mit unterschiedlichen Künstlern

Zum ersten Mal wird es eine Kempener Comedy Nacht mit vier ganz unterschiedlichen Künstlern geben.

In der Reihe „Musica antica e viva“ mit insgesamt sechs Veranstaltungen wird Daniel Hope zusammen mit dem Züricher Kammerorchester ein Highlight sein.

Bekannt dürfte interessierten Kempenern auch das Ensemble l’arte del mondo sein, das mit Nils Mönkemeyer an der Viola kommen wird.

Neu-Abonnementen Für Neuabonnenten findet der Verkauf für das neue Kulturprogramm der Stadt Kempen von Samstag, 8. Juli, bis zum 26. August im Kulturforum Franziskanerkloster statt. Einzelkarten gibt es ab 2. September. Das Programmheft mit allen Veranstaltungen und Informationen zur Kulturszene Kempen wird voraussichtlich Anfang August erscheinen. www.kempen.de/de/inhalt/kulturszene/

In der Reihe Kammermusik - ebenfalls sechs Konzerte - hob Klapheck das Flex Ensemble und das Aris Quartett als Besonderheiten hervor.

Musikalische Unterhaltung über Bettina van Arnim und Beethoven

Bei Klavier extra wird es am 18. November einen Abend mit Hannelore Elsner als Sprecherin und Sebastian Knauer am Klavier geben. Unter dem Titel „In einem Weltmeer von Harmonie“ wird es um die Schriftstellerin Bettina von Arnim und Ludwig van Beethoven gehen.

Mit Christopher Park verspricht Klapheck einen jungen, aufstrebenden Musiker. In der Jazz-Reihe werden sechs abwechslungsreiche Abende im Campus geboten. Vielfältig präsentiert sich auch wieder die Weltmusik mit Balkan Brass, klassischer Musik Mittelasiens, Klassik und Folk aus dem Maghreb oder Musik aus Venezuela.

Es gibt wieder verschiedene „Nachtmusik“-Veranstaltungen. Dabei darf natürlich das (Alt-)Weiber-Alternativ-Konzert nicht fehlen. Am 8. Februar wird das Quartett „Die Kolophonistinnen“ zu hören sein.

Julian Dawson ist in Kempen schon ein guter alter Bekannter

Die Kultur-Extra bietet den in Kempen bereits gut bekannten Julian Dawson am 15. und 16. September und Brian Auger am 12. Oktober. Weitere Veranstaltungen sind in Planung.

Zu den Sonderveranstaltungen gehören ein Krimidinner am 2. Oktober, Brahms Requiem von Libera Voce am 20. Oktober, eine Lesung mit dem Autor Christoph Peters am 22. Oktober und einiges mehr.

Acht Orgelkonzerte in der Propstei- und der Paterskirche

Acht Kempener Orgelkonzerte sind wieder in der Propstei- und der Paterskirche geplant.

In der Kultur für Kinder ist das Stück „Eliot und Isabella“ am Mittwoch, 13. September, schon festgemacht.

Weitere Veranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit den Grundschulen in der Stadt geplant.