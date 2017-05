Der HNO-Spezialist gehört zu den bekanntesten Ärzten der Stadt.

Kempen. Am Dienstag vollendet Dr. Rolf Kamp sein 80. Lebensjahr. Wie sein Schwager, der 1999 verstorbene Kinderarzt Dr. Günther Luft, gehört er zu den bekanntesten Medizinern Kempens. Der HNO-Spezialist machte seine Ausbildung zu einer Zeit, die noch den Medizinalassistenten kannte. So wurden angehende Ärzte nach Abschluss des Studiums genannt. Heute sagt man dazu Praktisches Jahr.

Er war Belegarzt für das Hospital

Als Medizinalassistent war Kamp unter anderem in seiner Heimatstadt Kempen tätig. Es folgte die Facharztausbildung in Düsseldorf und Krefeld. Am 13. April 1971 eröffnete er seine Praxis am Burgring 35, die er im Jahr 2003 an seinen Sohn Martin übergeben hat. Unter derselben Adresse wohnt Dr. Kamp senior auch, gemeinsam mit seiner Frau Marianne.

Mit Kollegen aus Süchteln und Krefeld leitete er im Rahmen des Belegarzt-Systems viele Jahre die HNO-Abteilung im Hospital. Pro Jahr kam das Trio auf rund tausend „Operationen unter Narkose“. Typische Eingriffe waren Mandel- und Nasenscheidewand-OPs.

Der 80-Jährige ist Niederrheiner durch und durch: Er wurde in Kempen geboren – als Sohn des Allgemeinmediziners Dr. Hans Kamp – und wuchs in der Thomasstadt auf. Nach der Volksschule besuchte er das Gymnasium in Geldern, wo er auch sein Abitur machte. Zum Studium ging’s zunächst nach Bonn, später, zum Staatsexamen, nach Düsseldorf.

In den Semesterferien half der begeisterte Schwimmer schon mal mehrere Monate im damaligen Hohenzollernbad aus – „der Bademeister war krank“, erinnert er sich im Gespräch mit der WZ. Zudem sei er aufgrund einer Kooperation mit der DLRG der erste Taucher der hiesigen Feuerwehr gewesen. Eine mitunter stark belastende Aufgabe: Der junge Rolf Kamp half bei der Bergung ertrunkener Kinder in der Region.

Dem Schwimmen ist er bis heute treu geblieben. Er geht regelmäßig ins Freibad aqua-sol. Weitere Hobbys sind Reisen durch Deutschland und Europa, Filmen und Fotografieren sowie das Thema Eisenbahn.

Am Dienstag feiert Dr. Rolf Kamp im engsten Familienkreis.