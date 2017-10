In den Herbstferien gibt es zwei Veranstaltungen.

Grefrath. Für das Herbstferienprogramm im Freilichtmuseum Dorenburg sind noch Plätze frei. Am 26. Oktober und 2. November von 10 bis etwa 12 Uhr können Familien das Thema „Vom Buchdruck“ erleben. Welche Rolle spielte der Buchdruck für die Reformation? Wie hat er funktioniert? Wo lagen die Vorteile? In mehreren Stationen lernen (Groß-)Eltern und Kinder die verschiedenen Arten der Informationsweitergabe kennen und erfahren spielerisch Wissenswertes über den Buchdruck und dessen Auswirkungen. Treffpunkt ist das Eingangsgebäude des Museums, Am Freilichtmuseum 1 in Grefrath. Es ist lediglich der reguläre Museumseintritt zu bezahlen. Das Programm richtet sich an Familien. Eine Begleitperson ist erforderlich, die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 20 Personen.

Anmeldungen sind erforderlich

Außerdem gibt es im Spielzeugmuseum einen Modellbauworkshop. Die Märklin-Eisenbahnanlage befindet sich im Aufbau – und wer möchte, kann dabei helfen: am 28. und 29. Oktober von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können dabei unter Anleitung eines Modelleisenbahnexperten Modelle bauen und gestalten. Bei Kindern bis 14 Jahren ist eine Begleitperson erforderlich. Es ist lediglich der Museumseintritt zu bezahlen. Treffpunkt ist vor dem Spielzeugmuseum.

Anmeldungen für die Veranstaltungen unter Tel. 02158/9173-0 oder per E-Mail:

freilichtmuseum@kreis-viersen.de