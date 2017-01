Kempen Die kleine Layan ist Kempens Nummer eins

Kempen. Der erste Erdenbürger, der in diesem Jahr in Kempen das Licht der Welt erblickt hat, ist ein Mädchen. Layan Osman wurde an Neujahr um 3.26 Uhr im Hospital zum Heiligen Geist geboren. Mutter Nermin Baghal und Vater Mohamad Osman, die vor dem Bürgerkrieg im syrischen Aleppo geflohen sind, freuen sich über die Geburt ihrer Tochter. Das Kind wog 3210 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Layan war bis gestern Nachmittag das einzige Kind, das an Neujahr im Krankenhaus geboren wurde. „Wir sind aber bei fünf Fällen in Wartestellung“, hieß es von der Geburtenstation des Hospitals. tkl