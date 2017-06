Gudrun und Hans Josef Goetzens aus Voesch lieben, pflegen und trainieren Rheinische und Schwarzwälder Kaltblutpferde. Ein Besuch bei zwei richtigen Pferdefreunden.

St. Hubert. Alyessa wird im Stall angespannt. Eine Kutschfahrt auf der 800-Meter-Naturbahn rund um die Pferdeweiden des Lenzenhofs in Voesch steht auf dem Trainingsprogramm am Vormittag. Alyessa ist von stattlicher Schönheit - geradezu majestätisch, wenn man ihr so nahe kommt, dass keine Strohhalmlänge Platz mehr dazwischen ist.

Das Rheinisch-Deutsche Kaltblut ist sieben Jahre alt. 2013 wurde Alyessa als Elite-stute von Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Man glaubt es sofort. Ein beeindruckendes Tier. Auch vier Jahre später. Gudrun Goetzens liebt diese Rasse. Sie will als Züchterin den Beweis antreten, dass ein Kaltblut heutzutage nicht mehr das Kennzeichen „Ackergaul“ verdient, sondern als Freizeitpferd seine Fangemeinde vergrößern kann.

Robuste Pferde – Tradition in dem landwirtschaftlichen Betrieb

Mit ihrem Mann Hans Josef züchtet Gudrun Goetzens wieder diese robusten Pferde und knüpft damit an die ursprüngliche Tradition des Hofes an. Auf dem elterlichen Betrieb ihres Mannes wurde in den 60er Jahren mit Kaltblütern gearbeitet.

Dann setzte die Hochzeit der Traber ein. Rennbahnen erlebten ihre Blütezeit. Recklinghausen, Gelsenkirchen, Dinslaken und Gladbach. Der Lenzenhof konzentrierte sich ab den 70er Jahren als Renn- und Zuchtbetrieb auf Traber. „Die Trabrennbahn in Mönchengladbach“, sagt Gudrun Goetzens, „war wie unser Wohnzimmer.“ Doch die Bedeutung dieses Sports nahm wieder ab. 2008 wurde in Voesch das Kapitel „Traber“ beendet und ein neues altes wieder aufgeschlagen. Ein gerahmtes Bild im Wohnzimmer der Goetzens, das ein Foto von Kaltblutpferd Florenz vom Lenzenhof zeigt, Siegerhengst 1957, gab den Ausschlag. „Da wollen wir wieder hin“, sagt Gudrun Goetzens. Jedenfalls fast. Denn Kaltblut Florenz sieht noch aus, als könnte er an einem Tag vier Äcker durchpflügen. Mit Alyessa wird anders gearbeitet.

Goetzens Tochter Natalie Goetzens-Post hat inzwischen mit den beiden Wolfspitz-Mischlingen Lisa und Elly Platz in der Kutsche genommen und lässt Alyessa zur Naturbahn traben. Ab der Kurve nimmt das Tier Tempo auf. Ein kraftvoller, athletischer Lauf. Gudrun Goetzens schaut dem Gespann hinterher: „Das ist doch kein Gaul“, sagt sie über Alyessa. Stolz und Liebe zum Tier sind in dem Moment untrennbar.

Elitestute Alyessa wird beim CHIO in Aachen im Programm auftreten

Hof Der Lenzenhof in St. Hubert, Voesch 42, ist ein eingetragener Zuchtbetrieb. Auf dem Hof leben und arbeiten Hans Josef Goetzens und seine Frau Gudrun, unterstützt von Tochter Natalie und Schwiegersohn Thomas. Die Tiere werden auf dem eigenen Gelände trainiert und auf Kreistierschauen, Stuteneintragung und Fohlenschauen vorbereitet und präsentiert. Sind die Tiere etwa eineinhalb Jahre alt, beginnen die Züchter mit der Ausbildung der so genannten Jährlinge im Beiritt und im Kutschefahren.

Alyessa wird „unterm Sattel“ und in der Kutsche trainiert, etwa alle zwei Tage geritten oder gefahren. Die Arbeit mit dem Tier nehmen die Goetzens sehr ernst. Sie wollen, dass die Kaltblüter mit dem Beinamen „vom Lenzenhof“ für ein Prädikat stehen. Erste Erfolge des Hofs, den Hans Josef Goetzens als „klitzekleinen“ Zuchtbetrieb beschreibt, stellen sich ein.