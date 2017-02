Bei bester Stimmung feierten die Jecken auf dem Kostümball in der Köhlerhalle.

Kempen. Sie sind unübersehbar, denn ihre Hälse ragen meterhoch über die Menschenmenge hinaus. Die Rede ist von vier Giraffen, deren Hälse rote Schleifen zieren. Aber nicht nur diese ungewöhnlichen Kostüme ziehen die Blicke auf sich. Herzliche Lacher sind zu hören, wenn die Landebahnen vorbeimarschieren. Auf dem Kopf die Weltkugel samt Flugzeug, stecken die vier Frauen in Papp-Landebahnen mit leuchtenden Positionslichtern.

Viel Licht begleitet auch eine vorbeischwebende zierliche Fee, die fast wie aus einer anderen Welt wirkt. Wild geht es bei den zwei Zentauren zu. Mit Hörnern auf dem Kopf, Speer und Schwert in den Händen, galoppieren sie durch die Kempener Köhlerhalle. Ein Stückchen weiter ist Farbenpracht angesagt. Fünf junge Frauen sind zu Pfauen „mutiert“: Blaue Perücken, grün schillernde Korsagen, jede Menge Federboas und Pfauenfedern machen die Kostüme aus.

Dass der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, zeigt der Kostümball „Alle Narren unter einem Hut“, zu dem der Kempener Karnevals Verein (KKV) eingeladen hat. Theo Balters und Markus Claaßen haben so auch alle Hände voll zu tun. Die beiden KKV-Mitglieder sind nämlich für die Datenaufnahme und die Fotos betreffend den Kostümwettbewerb zuständig.

Auch das Prinzenpaar mischt sich unter die bunte Schar

„Zuerst ist es etwas ruhig angelaufen, aber jetzt hat es sich gut gefüllt“, sagen die Beiden, die direkt im Eingangsbereich stehen, um die besonders kostümierten Narren abzufangen. Aber ob gekauftes Outfit oder das mit viel Zeitaufwand hergestellte, ganz individuelle Kostüm – alle Gäste haben in der närrisch geschmückten Köhlerhalle viel Spaß.

Überall stehen Gruppen zusammen, erzählen und lachen. Die Ersten erobern die Tanzfläche. An den Theken ist es voll, und an den langen Bierzeltgarnituren am Gastrotstand der Metzgerei Gerlach sitzen die Besucher dicht an dicht und lassen es sich schmecken.

Mittendrin zu etwas vorgerückter Stunde mischt sich auch das Kempener Prinzenpaar Rainer I. und Angelika I. samt Gefolge unter die auf rund 2000 Narren angewachsene Besucherschar. Ein lachender Prinz, dem die Begeisterung über sein jeckes Volk in den unterschiedlichsten Outfits anzusehen ist, die alle gemeinsam eine große bunte Party feiern wollen.

„Ich weiß nicht, wie oft wir schon hier waren. Für uns ist die Kostümparty ein fester Termin, den wir Jahr für Jahr wahrnehmen. Die Stimmung ist einfach nur gut“, sagt Gerd, der als Wikinger unterwegs ist. Ob Einhorn, Marienkäfer, Teufel, Kuh, Hexe, Pirat oder Vampir - sie alle sind bestens drauf.

Nicht ganz so fröhlich ist der Blick von Heinz Börsch. „Mit viel Pech könnte das unsere letzte Party in der Köhlerhalle sein. Keiner spricht sich aus. Alles hängt in der Luft. Keiner weiß nichts“, sagt der Geschäftsführer und Präsident vom KKV mit Blick auf das Ende des Pachtvertrags (die WZ berichtete mehrfach).

Einer wird im kommenden Jahr aber auf jeden Fall fehlen und das ist die Metzgerei Gerlach. Seit 19 Jahren begleiten Inge und Klaus Gerlach den Ball kulinarisch. „Das ist unser letzter Kostümball. Wir hören jetzt auf, es wird einfach zu viel. Es wird immer schwieriger, zusätzliches Personal für den Abend zu bekommen“, sagt Klaus Gerlach. Die Jahre in der Köhlerhalle seien wunderschön gewesen, aber irgendwann müsse einmal Schluss sein. Und wenn im nächsten Jahr wie gewohnt gefeiert werden sollte, dann möchte das Ehepaar einmal auf der anderen Seite der Theke stehen.

