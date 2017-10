Kabarettist und Moderator Stefan Verhasselt ist Niederrheiner durch und durch. Derzeit arbeitet er an einem neuen Programm, wie er im Interview mit der WZ berichtet.

Kempen/Niederrhein. Er ist ein Niederrheiner durch und durch: Stefan Verhasselt kam vor 52 Jahren in Straelen zur Welt, lebte viele Jahre in Tönisvorst, arbeitete für Radio 90.1 in Mönchengladbach sowie Welle Niederrhein in Krefeld. Seit sechs Jahren ist er Kempener. Dort sieht man ihn oft in seinem Lieblingslokal, während er am Laptop Texte für seine Radio-Moderationen – Verhasselt arbeitet seit 1998 für WDR 4 – oder Kabarett-Auftritte schreibt. Die WZ hat ihn zum Interview in der Redaktion an der Moosgasse getroffen.

Stefan, wie gefällt Dir eigentlich das neue Programm von WDR 4? Bist Du froh, endlich nicht nur deutsche Schlager ansagen zu müssen?

Stefan Verhasselt: Ich war musikalisch nie auf eine bestimmte Richtung festgelegt. Schlager habe ich auch gerne gemacht, schließlich war Dieter Thomas Heck ein erstes Vorbild für mich. Moderne Popmusik und die Lockerheit in der Moderation lernte ich vor allem über Radio Veronica in Hilversum kennen. Da war ich ein großer Fan.

Mit dem Kabarett hast Du 2006 angefangen. Hast Du das jemals bereut – zum Beispiel, als Du in Deinen Anfängen nur vor einer Handvoll Leuten spielen musstest?

Verhasselt: Stimmt, einmal bin ich in Witten vor vielleicht 20, 30 Leuten aufgetreten. Die waren ganz stumm, da habe ich wie vor einer schwarzen Wand gespielt. Doch nach der Vorstellung waren die ganz nett und haben nach Autogrammen gefragt. Der ehemalige Unterhaltungschef des WDR, Axel Beyer, hat mir mal gesagt: „Bei jedem Auftritt lernst Du dazu.“ Das galt für Witten – und das gilt auch heute noch.

Ich habe selbst einmal erlebt, wie begeistert Dein Publikum mitgeht. Macht das nicht viel mehr Spaß als beim Radio alleine vor einem Mikrofon zu sitzen?

Verhasselt (grinst): Ich sitze gar nicht, sondern ich stehe. Und alleine bin ich auch nicht, denn die Morgensendung moderiere ich von 6 bis 10 Uhr im Dortmunder Studio gemeinsam mit Cathrin Brackmann. Aber Du hast natürlich recht: Die direkte Reaktion des Publikums zu spüren, ist noch einmal etwas ganz Besonderes.

Du reist mit Deinem Kabarett-Programm, das sich mit den Besonderheiten der Niederrheiner beschäftigt, erfolgreich durch NRW. Funktionieren die Gags überall?