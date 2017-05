Für alle Generationen hält die Region Freizeitangebote bereit. Was sie schätzen, was sie noch wünschen, das erzählten Besucher des WZ-Autosalons.

Kreis Viersen. Welche Noten geben Familien dem Freizeit- und Sportangebot im Kreis Viersen? Sind sie zufrieden mit der Infrastruktur? Was nutzen sie? Wo sehen sie Verbesserungsmöglichkeiten? Die mobile Redaktion der WZ hat einen leeren Wunschzettel vorgelegt. Ideen und Anregungen kommen von Vätern und Müttern, die gestern nach Grefrath gekommen waren, um sich beim 1. WZ-Autosalon unterhalten und informieren zu lassen.

Markus Krautner aus St. Hubert schlendert gerade mit dem Nachwuchs und weiteren Vätern und Kindern zum Eisstand. Er muss keine zwei Sekunden überlegen, was ihm als Service für Familien im Kreis Viersen fehlt: „Eine Homepage, auf der man spontan nachlesen kann, was am selben Tag los ist, welche Veranstaltungen Familien besuchen, was sie unternehmen können. Am besten noch aufgeteilt nach Hinweisen: „geeignet für Kinder bis drei“ und so weiter.“ Und er wünscht sich wie Christian Ortmann mehr Spielmöglichkeiten für Kinder draußen.

Andrea Lurz ist aus Krefeld gekommen. Nicht alleine – sie hat (fast) eine ganze Fußballmannschaft mitgebracht. Es sind acht Bambini der G-Jugend des SV Oppum, die – ausgestattet mit neuen Trikots vom Unternehmen Sinn-Leffers – gleich in die Modenschau einsteigen werden. „Wir waren hier in Grefrath schon eislaufen“, sagt Lurz. Das Eissportzentrum kennt sie. Ansonsten nutzt die Krefelderin kaum Angebote im Nachbarkreis Viersen, vermisst sie aber auch nicht. Das liegt an der sportlichen Familie. Ein Sohn kickt, der andere spielt Inline-Hockey. „Da sind wir sogar bundesweit unterwegs.“

Auch Cora Hütter ist mit ihrem fußballbegeisterten Sohn aus Krefeld nach Grefrath gekommen. Mit den Sportplätzen in der Stadt sind sie sehr zufrieden – und auch sonst finden die Familie immer etwas zu tun. „Wir gehen in Krefeld gerne in den Zoo“, berichtet die Mutter. Auch die Spielplätze in der Seidenstadt weiß die Familie sehr zu schätzen. Wasserspielmöglichkeiten – das würde der Familie bei diesem schönen Sommerwetter noch gut gefallen.

Bernd Schoenmackers, Geschäftsführer des Eissport- und Eventparks Grefrath, ist auch mit dem Sohn da. Für beide ist es ein dienstlicher Termin, denn der große Sohn läuft im Kostüm als Holiday-On-Ice-Sternchen über das Gelände. „Früher sind wir gern zum Brüggener Tierpark oder zum Flugplatz Niershorst gefahren“, sagt Schoenmackers. Er schätzt die Lage des Kreises Viersen, im Ballungsgebiet zwischen Ruhrgebiet, Düsseldorf, Köln. . . „Wir sind im Kreis gut bestückt mit Freizeitmöglichkeiten. Und innerhalb einer halben Stunde Fahrzeit kann man fast alles andere finden. Toverland zum Beispiel. Wir leben doch mittendrin in der lebhaften Region umgeben von Ruhrgebiet und Dreiländer-Eck.“ Wer da nichts finde, „der will nach den Sternen greifen“, sagt er.