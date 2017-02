Weihbischof Karl Borsch ist am Sonntag in St. Hubert zu Besuch und feiert die Messe in der Kirche. Außerdem hat der Flüsterer viele weitere närrische Meldungen: Zint Huppert Kaak!

St.Hubert. Weihbischof Karl Borsch kommt, so weit es sein Terminkalender zulässt, gerne und oft in sein Heimatdorf St. Hubert. Vor allem, wenn so ein schöner Termin ansteht wie am kommenden Sonntag. Um 10 Uhr beginnt dann die Narrenmesse in der Hubertus-Kirche. Und diese wird vom Weihbischof höchstpersönlich gefeiert. Für das Kempener Prinzenpaar Rainer und Angelika Pasch ist das eine besondere Ehre, auf die es sich fast genauso freut wie auf den Rosenmontagszug. Wer will es den Beiden verdenken: Die traditionelle und stimmungsvolle Narrenmesse findet in ihrer Heimatkirche im St. Huberter Dorfkern statt – und dann kommt auch noch Karl Borsch aus Aachen aus diesem Anlass angereist.

Beste Unterhaltung mit der kfd

Seit vielen Jahren sind es im Kendeldorf die kfd-Frauen, die das Marienheim zu einem stimmungsvollen Narrentempel machen. Nicht anders in diesem Jahr. Einmal mehr gab es bei den Sitzungen ein mehrstündiges Programm. Als echte Stimmungsmacher und Hingucker erwiesen sich am Samstag die „hüpperschen Putzteufel“ mit Staubwedeln und schicken Kostümen. Aber auch der Auftritt der fünf Lollipops (Trudi Thomas, Karin Steger, Elisabeth Linke, Marianne Wolfers und Marlies Klinkhammer) war ein Erfolg. Umwerfend war der Sketch im Reisebüro mit Marianne Wolfers, Trudi Thomas und Marlies Klinkhammer. Ein Frauentalk, der begeisterte. Das Reisebüro-Team wusste im zweiten Teil noch einmal zu glänzen, als ein Gourmet-Lokal (wo ist das nur in St. Hubert?) aufgesucht wurde. Die Tanzgruppe mit Agnes Hoff, Angela Zoche, Gundi Lambertz, Hannelore Sokull, Irmgard Kursawa und Renate Gehlen überzeugte mit drei verschiedenen Tänzen die Besucher. Die kfd-Frauen haben mit ihren Sitzungen erneut bewiesen, dass sie nicht nur Humor haben, sondern ihn auch tänzerisch und spielerisch sehr gut vermitteln können.

Bruderschaft mit vielen Terminen

Von jecken Frauen zu jecken Männern: Die St.-Antonius Männerbruderschaft nimmt nicht nur am Rosenmontagszug in Kempen teil, sondern lädt auch zur 38. Narrensitzung ins Voescher Bürgerhaus. Unter dem Motto „Märchenstunde im Voescher Karneval“ bereiten sich die Bruderschaft und befreundete Jecken auf die hausgemachte Karnevalssitzung im Bürgerhaus vor. „Zurzeit bauen wir an unserem Mottowagen, welcher auch unter dem genannten Slogan durch die Kempener Straßen ziehen wird. Wir sind alle schon ganz heiß auf die tollen Tage“, so Thomas Greifzu von der Männerbruderschaft. Der Kartenvorverkauf für die Narrensitzungen an Nelkensamstag und Tulpensonntag läuft bereits auf Hochtouren. Dieter Buwalda, Tel. 02152/7137, und Ralf Wehrmann, Tel. 02152/80411 nehmen Kartenvorbestellungen entgegen. Die Termine im Überblick: Samstag, 25. Februar, 19.11 Uhr, Sitzung. Sonntag, 26. Februar, ab 14.30 Uhr Bunter Nachmittag. Am Montag, 27. Februar, ist ab 16 Uhr bei freiem Eintritt Rosenmontagstreiben im Bürgerhaus.

Karten für den Partyalarm

Und dann erinnert der Flüsterer gerne noch einmal an den „Kostümierten Partyalarm mit DJ Olaf“ der Straßengemeinschaft Heideröslein. Gefeiert wird am Samstag ab 19.11 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im Forum unter dem Motto „Danz on Dollerei möt de Hei“. Natürlich ist das Kempener Prinzenpaar Rainer und Angelika Pasch vor Ort. Geplant sind weitere Showeinlagen und eine Prämierung der schönsten Einzel-, Paar- und Gruppenkostüme. Im Saal gibt es sowohl Sitz- als auch Stehplätze. Der Eintritt für Feierfreudige ab 18 Jahre kostet acht Euro. Kartenbestellungen bei Frank und Karin Schubert unter Tel. 02152/6638 sowie bei Frank Leenen unter Tel. 0172/2100494.

Nasse Füße für hüpfende Kinder

Gewundert haben sich vermutlich Eltern und Kinder, warum das Trampolin auf dem Spielplatz am Velbuschpfad abgesperrt ist. Schließlich wurde die Spende des Martinskomitees erst im November in Betrieb genommen. Ist das Trampolin etwa schon kaputt? Klares Jein. „Es war offenbar etwas mit der Drainage nicht in Ordnung“, flüstert Johannes Dicks vom Komitee. Beim Hüpfen hätten die Kinder zum Teil nasse Füße bekommen. Mitarbeiter des Bauhofes haben gestern mit den Ausbesserungsarbeiten begonnen – in Kürze kann wieder gehüpft werden.

Guderjan zieht’s nach Berlin

„Alle Kunden können sich trotzdem noch bei mir melden“, flüstert Claudia Guderjan. Das Reisebüro Ideenreich an der Hauptstraße 13 schließt. Auf einem Zettel im Schaufenster informiert die Reiseberaterin ihre Kunden darüber. „Nun ist es so weit – am Rosenmontag findet der große Umzug statt“, heißt es dort. „Aufgrund eines Arbeitsplatz-Wechsels meines Mannes ziehen wir mit dem Reisebüro nach Berlin“, erklärt Guderjan. Die Kunden im Kendeldorf müssen aber trotzdem nicht ganz auf ihre Beratung verzichten. „Alle können sich melden und ich werde sie weiterhin bei der Reiseplanung unterstützen“, so Claudia Guderjan. Nach Karneval ist das neue Büro am Remonteweg 29, 16727 Oberkrämer , OT Bärenklau (bei Berlin). Erreichbar ist Guderjan dann unter Tel. 03304/2085656.

Neuer Bring-Service bei Edeka

Einen neuen Service, der vielen St. Hubertern buchstäblich entgegenkommt, bietet der Edeka-Markt Heinböck/Gese an der Stendener Straße 1 ab sofort an. Wer nach dem Einkauf nicht auch noch die schweren Taschen tragen möchte, kann einen neuen Lieferservice in Anspruch nehmen. Dienstags und donnerstags wird der Einkauf zu einem Aufpreis von einem Boten vor die Haustür geliefert. Auch Getränkekisten können per Nachnahme und telefonisch oder per Fax bestellt werden. Das Leergut wird zum Aufpreis von 50 Cent mitgenommen. In einem Umkreis von drei Kilometern rund um den Edeka-Markt kostet die Hauslieferung von Einkäufen 3,50 Euro, in einem Kreis von fünf Kilometern fünf Euro. Geliefert werden nur haushaltsübliche Mengen von drei Kisten pro Kunde. Jede weitere Kiste kostet 99 Cent mehr, jeder weitere Kilometer Anfahrt kostet 1,50 Euro. Weitere Infos gibt es bei den Markt-Mitarbeitern telefonisch unter 02152/962314 oder per Fax unter 02152/962313.