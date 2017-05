Vor der Landtagswahl stellten sich die Bewerber im Kreis Viersen und in Krefeld/Tönisvorst den Fragen der WZ.

Kempen/Kreis Viersen. Gemeinsame Termine im Wahlkampf gehören für Britta Oellers, Marcus Optendrenk und Stefan Berger mittlerweile schon zur Routine. Dabei hatten die CDU-Landtagskandidaten in ihrer bisherigen politischen Arbeit nur wenige Berührungspunkte: Britta Oellers, Ratsfrau aus Krefeld, will am 14. Mai den neuen gemeinsamen Wahlkreis Krefeld I/Viersen III (mit Krefeld-Süd, -West und -Mitte sowie Fischeln und Tönisvorst) erobern. Stefan Berger tritt erneut im Wahlbezirk Viersen I (Viersen, Willich und Schwalmtal) an, für den er schon seit dem Jahr 2000 im Landtag sitzt. Und Marcus Optendrenk möchte auch ohne die Stimmen aus Tönisvorst seinen Wahlkreis Viersen II (Kempen, Grefrath, Nettetal, Brüggen) verteidigen. Mit welchen politischen Schwerpunkten dies gelingen soll, haben die drei Christdemokraten der WZ im Redaktionsgespräch verraten.

Neueinteilung der Wahlkreise ist eine Herausforderung

Britta Oellers sieht es ähnlich wie ihr SPD-Kontrahent Benedikt Winzen: „Die Bildung des neuen Wahlkreises Krefeld/Tönisvorst ist eine Herausforderung.“ Als langjähriges Ratsmitglied in Krefeld sei sie zwar alles andere als ein Politik-Neuling, aber die Strukturen in Tönisvorst habe sie erst einmal kennenlernen müssen. Manche Probleme seien in beiden Städten aber ähnlich, wenn es zum Beispiel um U-3-Plätze oder Verkehrsfragen gehe. Um sich in der Stadt bekannt zu machen, nimmt sie viele Termine in St. Tönis und Vorst wahr. Denn sie ist sich sicher: „Tönisvorst muss ich ziehen.“ Nur so sei der auf Krefelder Seite eher „rote“ Wahlkreis für die CDU zu gewinnen. Keine Schwächung durch den Verlust von Tönisvorst in seinem Wahlkreis befürchtet Marcus Optendrenk.

Bürger sollen sich wieder sicher fühlen

Marcus Optendrenk macht das Thema Innere Sicherheit an Zahlen fest: Der Kreis Viersen habe in 15 Jahren elf Prozent seiner Polizeikräfte verloren. Dass auch landesweit der Mangel an Nachwuchs nicht so schnell zu beheben sei, gehe auf das Jahr 2004 zurück: Damals seien vom Land vier von sechs Polizeischulen geschlossen worden.

Das größte Problem für den Staat überhaupt sei jedoch: „Die Leute fühlen sich nicht mehr sicher.“ Wie will die CDU das ändern? Laut Stefan Berger nicht nur durch mehr Polizeikräfte, sondern auch durch eine bessere Ausstattung, zum Beispiel durch Tablets im Streifenwagen und eine vernetzte Software. Auch mehr Videoüberwachung sei notwendig, sagt Berger: „Wir dürfen den öffentlichen Raum nicht preisgeben.“ Ergänzt werden müsse dies durch mehr Ressourcen bei den Gerichten. Der Nettetaler Marcus Optendrenk macht sich außerdem für verdachtsunabhängige Kontrollen im Grenzraum stark.