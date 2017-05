In Kempen wird es bald „Himmlisch“. Außerdem im Altstadt-Geflüster: Neuer Käsewagen und Adventliches.

Kempen. Das war ein kurzes Vergnügen. Diese Aussage passt zum Betrieb des Café Fiedler an der Judenstraße 5. Das Geschäft, das erst im Oktober vergangenen Jahres eröffnet worden war, macht nun schon wieder dicht. „Am 30. Mai werden wir schließen“, sagt Inhaberin Vanessa Fiedler. Gegenüber dem Flüsterer erwähnt sie allerdings, dass die Schließung nichts mit mangelndem Erfolg zu tun habe. Im Gegenteil: Das Konzept des Cafés mit veganen Produkten sei gut angenommen worden. „Es ist alles ein bisschen viel geworden“, sagt Vanessa Fiedler. Die Selbstständigkeit habe ihr und ihrem Mann kaum noch Freizeit gelassen. Daher werde sie nach der Schließung des Cafés wieder in ihren alten Beruf zurückkehren, sagt die gelernte Sozialarbeiterin. Bis Ende Mai werden die Öffnungszeiten donnerstags bis sonntags gelten. Samstags und sonntags ist von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet. Donnerstags und freitags von 9.30 bis 17.30 Uhr. Wer noch einen Gutschein hat, sollte sich bei Fiedler melden. „Da finden wir eine Lösung“, sagt die Inhaberin. Möglicherweise auch eine mit dem Nachfolgebetrieb an der Judenstraße 5. . .

Umzug aus St. Tönis

Denn das Ladenlokal der Judenstraße wird nicht lange leerstehen. Voraussichtlich Anfang August wird Tanja Laufmanns mit ihrem Café Himmlisch von St. Tönis nach Kempen ziehen. „Ich habe diese Chance bekommen – und nehme sie jetzt wahr“, sagt Laufmanns, die in St. Tönis zwar sehr zufrieden sei, sich aber nun auch auf Kempen freue. In der Nachbarstadt ist an der Hochstraße 26 am 24. Mai Schluss. Dann werde sie sich noch eine „kleine Auszeit“ nehmen, bevor die 44-Jährige in Kempen starten wird. Zum Konzept sollen auf jeden Fall Frühstücks- und Mittagstischangebote gehören. An weiteren Details will Laufmanns noch feilen. „Sicher werden wir auch etwas Veganes im Angebot haben“, sagt sie mit Blick auf das Konzept ihrer Vorgängerin.

„Pole Dance“ im Kolpinghaus

Mit Interesse hat der Flüsterer (der gelegentlich schon mal den Bauch einziehen muss) eine Info zu einer „Beauty-und-Fit-Messe“ gelesen. Diese findet am 21. Mai, 11 bis 17 Uhr, im Kolpinghaus statt und wird von Andrea Lunau und ihrer Schwägerin Maike Lunau veranstaltet. Das Angebot reicht von Fitness-Training über Yoga bis hin zu ästhetischer Zahnmedizin und „Pole Dance“ – auf deutsch: Stangentanz.