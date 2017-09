Menschen und Pflanzen genießen die Sonne in der Altstadt. Nur in der WZ-Redaktion hakt es bei dem Thema etwas. Außerdem: Wildes Rathaus und eine Marktfrau im Fernsehen.

Kempen. Mein Gott, war das ein bescheidener Sommer! Und dann das: Pünktlich zum Herbstbeginn gibt die Sonne derzeit noch ein Gastspiel. Und die Menschen in der Kempener Altstadt genießen die spätsommerliche Sonne – zum Beispiel auf den Außenplätzen von Cafés und Restaurants. Der Flüsterer freut sich bei schönem Wetter in der Regel auch über einen fantastischen Ausblick auf den Buttermarkt. Nur derzeit hakt es in dieser Angelegenheit ein bisschen. Wegen Arbeiten an der Fassade der WZ-Redaktion an der Moosgasse 6 steht derzeit ein Gerüst und die Fenster sind mit einer Folie verhängt. Deshalb war es bei der WZ die ganze Woche nebelig. Spöttelnde Besucher, die gleich den Film „Gorillas im Nebel“ erwähnten, wurden übrigens gleich des Hauses verwiesen. Um den Spätsommer beziehungsweise Frühherbst – ganz wie Sie wollen – schickte der Flüsterer gestern den Fotografen auf eine sommerliche Altstadttour. Entdeckt hat Kurt Lübke dabei, dass nicht nur die Menschen, sondern auch die Blumen die Sonne genießen. Zum Beispiel im Hochbeet am Klosterhof, Burgstraße.

Im Rathaus geht’s wild zu

„Wildes Deutschland“ heißt die Fotoausstellung, die ab dem 28. September im Kempener Rathaus gezeigt wird. Die vier Fotografen des Teams „Camera Obscura“ haben sich dafür mit dem Motivspektrum beschäftigt, das unser Land zu bieten hat. Insgesamt 36 großformatige Fotos sind dadurch entstanden. Zu sehen sind überwiegend Tiere, die in Deutschland außerhalb von Zoos, Wildgehegen und Gärten leben. Ob heimische Insekten, die sich an Gartenpflanzen aufhalten, oder auch Wildtiere, die inzwischen unsere Städte erobern. Zu sehen sind aber auch Bilder von Pflanzen und Landschaften, die dem kulturellen Einfluss der Menschen gar nicht oder nur in geringem Maße ausgesetzt sind. Zwar wurde für die Aufnahmen modernste Kameratechnik genutzt, die Bildgestaltung erfolgte aber ohne Manipulation und Fotomontagen. Eröffnet wird die Ausstellung am 28. September um 16.30 Uhr. Danach ist sie bis zum 16. Oktober zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.