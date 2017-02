In der Debatte um den Straßennamen in Bahnhofsnähe geht Fraktionschef Bogedain von einer geschlossenen CDU-Meinung aus.

Kempen. Die Diskussion um den künftigen Namen einer neuen Straße in Bahnhofsnähe bewegt viele Kempener. Zu der Frage, ob die Straße „Industriebahnstraße“ oder „Dr.-Luft-Straße“ heißen soll, gab es gestern in der Redaktion mehrere Anrufe, E-Mails und Leserbriefe (siehe rechts auf dieser Seite). Im Kulturausschuss hatte es am Dienstag überraschenderweise eine Mehrheit für die Industriebahnstraße gegeben.

Drei Kempener Bürger wollen mit diesem Namen daran erinnern, dass dort früher die Industriebahn – auch „Schluff“ genannt – gefahren ist. Der andere Namensvorschlag wird von der Verwaltung unterstützt. Er soll an den Kempener Kinderarzt Günther Luft erinnern, der von 1950 bis 1997 eine Praxis in der Thomasstadt hatte.

Die Abstimmung im Kulturausschuss ging letztlich 10 zu 5 für die Industriebahn aus. Was vor allem daran lag, dass es aus der CDU-Fraktion kein einstimmiges Ergebnis gab: vier Mal Industriebahnstraße, drei Mal Dr.-Luft-Straße (die WZ berichtete gestern). Im Haupt- und Finanzausschuss, der am 28. März abschließend zum Thema entscheiden wird, könnte das CDU-Ergebnis wieder anders aussehen.

Das bestätigte gestern CDU-Fraktionschef Wilfried Bogedain. „Wir werden uns in der nächsten Fraktionssitzung an Aschermittwoch mit dem Thema beschäftigen. Mein Ziel ist, dass wir geschlossen als Fraktion abstimmen werden“, so Bogedain. Auch vor der Kulturausschuss-Sitzung habe es bereits einen Beschluss geben: Die CDU wollte für die Dr.-Luft-Straße stimmen. „Allerdings wurde dieser Beschluss ohne Kenntnis des Bürgerantrags zur Industriebahnstraße gefasst. Dieser wurde ja kurzfristig eingereicht“, so Bogedain.

Der Fraktionsvorsitzende selbst ist für den Namen Dr.-Luft-Straße. „Und das ist auch nicht nur meine Meinung“, so Bogedain. Er geht davon aus, dass die CDU geschlossen in diese Richtung gehen wird.