Das Turnier der Kempener Flachlandbouler an der Burg war ein Erfolg.

Kempen. So entspannt es am Samstag auch beim Boule-Turnier im Schatten der Burg zuging, so ehrgeizig waren doch die 64 Spielerinnen und Spieler. Das merkte man spätestens am Ende des Turniers, als alle zusammengerufen wurden. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, als die Startnummern der acht Besten verkündet wurden.

Darüber freuten sich die Kempener Flachland-Bouler als Gastgeber: Kalle Kreft, der neue Stadtmeister, kommt aus ihren Reihen. Er hatte alle fünf Spiele gewonnen und dabei 36 Pluspunkte gesammelt. Für diese Leistung gab es 70 Euro. Über den 2. Platz freute sich WZ-Mitarbeiter Dieter Peschken aus Krefeld. Auch er hatte alle fünf Spiele gewonnen. Allerdings hatte er es „nur“ zu 34 Pluspunkten gebracht. Auf Rang drei kam der 20 Jahre alte Manuel Posso aus Wachtendonk - er ist der Stiefsohn von Berthold Perrat, der zwar ebenfalls in Wachtendonk lebt, aber in Kempen Boule spielt.

Nicht alle waren auf Höchstleistungen aus. Ein Beispiel: Horst Podlesch aus Rees. „Ich strebe keinen Spitzenplatz an, sondern spiele aus Spaß an der Freud’“, sagte der 63-Jährige, der seit einem Motorradunfall vor zehn Jahren auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Alle lobten die tolle Atmosphäre und nach zwei Jahren mit Sturm und Regen war sogar das Wetter vergleichsweise schön.

Während das Startgeld komplett unter den acht Besten aufgeteilt wurde, sorgte der Verkauf von Getränken und Kuchen für einen kleinen Gewinn, der in die Vereinskasse der Flachland-Bouler fließt. Worauf die Gastgeber schon ein bisschen stolz waren: Sie hatten die Winterliga in Venlo gespielt, im Gegenzug kamen jetzt Venloer Bouler an die Kempener Burg. Es waren auch Spieler aus Rees, Mönchengladbach, Krefeld und Marl dabei.

Hinter den Kulissen konnte man viel Interessantes über den Präzisionssport erfahren: Beispielsweise, dass eine Boule-Kugel zwischen 680 und 800 Gramm wiegt, dass man sie mit dem Handrücken nach oben wirft, dass es Kugeln mit Riffelungen und Noppen gibt. Und dass unterschieden wird zwischen Legern und Schießern.

Die Kempener Flachland-Bouler treffen sich übrigens von April bis September jeden Freitag von 19 bis 21 Uhr an der Mühle. Wer mal reinschnuppern möchte in die Welt dieser Sportart, kann dies immer mittwochs ab 18 Uhr tun, und zwar entweder an der Mühle oder auf dem Concordienplatz. rudi