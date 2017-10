Nicht alltäglicher Einsatz für die Grefrather Feuerwehr am Montagabend: In einer Einfahrt stand ein Boot auf einem Trailer in Flammen.

Oedt. „Brennendes Boot an der Johann-Fruhen-Straße“ – diese Alarmmeldung bekommt die Grefrather Feuerwehr wohl nicht alle Tage. Am Montagabend gegen 21.20 Uhr gab es aber einen entsprechenden Notruf. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Passant Rauch am Trailer des Bootes, der in einer Einfahrt an der Straße in Oedt geparkt war. Der Mann klingelte bei Anwohnern. Diese versuchten den brennenden Anhänger zu löschen. Als dies misslang, schoben die Anwohner Trailer und Boot von den Häusern weg und überließen das Löschen der Feuerwehr.

Inhaber und Polizei vermuten Brandstiftung

Diese löschte das Boot mit Schaum und kühlte die Hausfront ab, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Zudem wurde ein Gully abgedichtet, da sich das Löschmittel mit dem Kraftstoff aus dem Boot vermischte. „Im Nachgang haben wir das konterminierte Löschwasser aufgenommen und fachgerecht entsorgt“, so Feuerwehrsprecher Edmund Laschet. Schwere Verletzungen trug nach Angaben der Behörden niemand davon. Ein Passant, der beim Wegfahren des Trailers behilflich war, musste sich wegen einer Rauchvergiftung im Krankenhaus behandeln lassen.

Bei der Ursache für das Feuer kann die Polizei Brandstiftung nicht ausschließen. Die Inhaber des Bootes, die laut Polizei einen erheblichen Sachschaden zu beklagen haben, gehen noch einen Schritt weiter. „Leider wurde bei uns in der Einfahrt das Boot angezündet. Wir wären über jeden Hinweis dankbar“, schreibt eine Frau im sozialen Netzwerk Facebook. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden: Tel. 02162/3770. tkl