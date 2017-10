Freunde der Tierchen sind für Freitag zum Berfes eingeladen. Außerdem sucht der Flüsterer Bauarbeiter auf der Bahnstraße.

St. Hubert. Am Freitag wird St. Hubert endlich und verdientermaßen landesweiten Ruhm erfahren. Dann wird das Örtchen am Kendel offiziell zum „fledermausfreundlichen Dorf“ ernannt – und zwar als erstes in Nordrhein-Westfalen. Vertreter des Naturschutzbundes (Nabu) NRW werden den offiziellen Akt vornehmen. Neben den Vertretern des Nabu-Ortsvereins wird auch Vize-Bürgermeister Hans-Peter van der Bloemen anwesend sein. Die Verleihung beginnt um 11 Uhr am Berfes, Orbroicher Straße. Dort wird Werner Bovenschen, 2. Vorsitzender des Heimatvereins, auch eine Menge über die Geschichte des früheren Wehrturms berichten.

Kendel-Geflüster

Der Nabu weist nun noch einmal explizit darauf hin, dass die Verleihung nicht im kleinen Kreis stattfinden soll. „Möglichst viele fledermausfreundliche Bürger sollten dabei sind. Alle sind willkommen und eingeladen“, so Nabu-Sprecher Peter Jeske. Ach ja, und warum wird St. Hubert eigentlich zum „fledermausfreundlichen Dorf“? Der Nabu hat in den vergangenen Monaten dafür gesorgt, dass an vielen privaten und öffentlichen Gebäuden Fledermauskästen aufgehängt worden sind. Diese Leistung wird nun belohnt.

Reiterinnen waren erfolgreich

Große Leistungen gab es am vergangenen Wochenende auch auf dem Gelände des Reitvereins auf der Anlage Tempel in Voesch. Beim sogenannten WBO-Turnier trotzten Reiter und Pferde dem schlechten Wetter. Im Rahmen des Turniers ging es auch um die Vereinsmeisterschaften des Dressur- und Sprinvereins Kempen-St. Hubert (DSVK). Über Dressur- Vereinstitel durften sich die beiden jungen Reiterinnen Paula von Hippel und Leonie Jahn freuen.

Feuchtigkeit im Kindergarten

Keinen Grund zur Freude hatten die Verantwortlichen des Hochbauamtes vor einigen Monaten beim Blick in den Kindergarten an der Bendenstraße. Im Büro der Leiterin waren erhebliche Feuchtigkeitsschäden sichtbar geworden, wie Hochbauamtsleiter Christian von Oppenkowski jetzt mitteilte. Dort seien vor vielen Jahren in Leichtbauweise Wände errichtet worden. Dabei seien die Bauelemente aber direkt auf den Beton aufgesetzt worden. Das habe dann wohl über Jahre dazu geführt, dass Feuchtigkeit ins Holz eingezogen ist. „Das haben wir jetzt nachgerüstet“, beschreibt von Oppenkowski die Sanierungen im Büro der Leiterin. Aber: Damit nicht genug – der Amtsleiter geht davon aus, dass auch in anderen Räumen der Kita Sanierungen notwendig werden. Es stehe eine entsprechende Prüfung an.