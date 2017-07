Die Arbeiten für ein neues Regenrückhaltebecken in der Altstadt liegen deutlich vor dem Zeitplan.

Natürlich ärgern sich Anwohner und Autofahrer über den Lärm und über die anderen Erschwernisse, die sie seit einiger Zeit durch die Großbaustelle am Viehmarkt in Kauf nehmen müssen. Und jetzt ist auch noch der Moorenring gesperrt. Noch etwa fünf Wochen soll dies dauern. Umleitungen sind eingerichtet.

Die ganzen Probleme haben aber ihren Sinn – auf oder besser unter dem Viehmarkt entsteht etwas Nachhaltiges. Einerseits sollen durch das neue Regenrückhaltebecken bei besonderen Starkregen-Ereignissen die Überflutungen der Keller verhindert werden. Andererseits werden jetzt im nächsten Abschnitt die in die Jahre gekommenen Versorgungsleitungen durch neue ersetzt. Dadurch sollen Strom, Gas und Wasser in den nächsten Jahrzehnte sicher in die Haushalte geführt werden. Stadt Kempen und Stadtwerke hatten sich zu dieser konzertierten Aktion entschieden, um dort nicht mehrmals das Pflaster aufreißen zu müssen.

Auf der Hülser Straße gibt es weitere Beeinträchtigungen

Während einige Pressevertreter das Areal besichtigten, war viel zu tun. Mitarbeiter der Firma Hamelmann schnitten mit ihren Maschinen mitten im Kreuzungsbereiches neben dem Sparkassengebäude den Asphalt auf. „Dort entsteht dann ein etwa 1,70 Meter breiter Graben, in dem wir die neuen Leitungen zunächst in die Hülser Straße bis zur St. Huberter Straße verlegen“, sagt der Rohrnetzmeister der Stadtwerke, Hubertus Kinkel. Dies dürfte vier bis fünf Monate dauern, danach geht es bis zur Bahntrasse weiter. Im direkten Kreuzungsbereich habe man aber nur noch fünf Wochen zu tun. Die Hülser Straße soll danach befahrbar bleiben. Wahrscheinlich aber in dem Teilbereich in nur eine Richtung; es soll dann Einbahnregelungen geben.

Bauleiter Ulrich Warning von der Stadtverwaltung erklärt während des Pressetermins noch einmal die Sperrung: „Weil wir jetzt das neue Regenrückhaltebecken unter dem Viehmarkt, der dann erst einmal provisorisch fertig ist, an das vorhandene Kanalnetz anschließen müssen.“ Warning hatte Verständnis für die Beschwerden der Anwohner und Autofahrer, freute sich aber darüber, dass bislang nichts Unvorhergesehenes eingetreten sei, und dass man aller Voraussicht nach bereits in wenigen Wochen fertig sei.

Fachfirma aus Baden-Württemberg arbeitet „exzellent“

Ende April hatten die Arbeiten begonnen. Warning: „Wir waren erst davon ausgegangen, dass die Maßnahme etwa acht Monate – also bis Anfang Dezember – andauern würde.“ Die Fachfirma aus Baden-Württemberg habe bislang „exzellent“ gearbeitet.