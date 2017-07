In der Innenstadt sind vermehrt Schädlinge unterwegs. Hauptgrund dafür ist die große Kanalbaustelle am Viehmarkt.

Wenn in Kempen eine größere Kanalbaustelle ansteht, weiß Andreas Meurers, dass er sich auf viel Arbeit einstellen muss. Meurers ist aber keineswegs in der Baubranche tätig. Er arbeitet als zertifizierter Schädlingsbekämpfer beim Kempener Unternehmen SPS. „Wenn unterirdisch gebuddelt wird, werden die Ratten natürlich aufgescheucht“, so Meurers. Aktuell hat die Firma SPS nach eigenen Angaben in der Kempener Altstadt deutlich mehr Einsätze als sonst üblich. Grund dafür ist die Baustelle zur Errichtung eines neuen Regenrückhaltebeckens unter dem Viehmarkt.

Neben SPS bestätigt das auch die Stadt Kempen. „Es gibt vermehrt Bürger, die im Innenstadtbereich Rattenbefall melden“, so Pressesprecher Christoph Dellmans auf Anfrage. Probleme mit den Schädlingen in anderen Stadtteilen sind aber sowohl der Verwaltung noch der Firma SPS bekannt. Hintergrund der WZ-Anfrage dazu: Im sozialen Netzwerk Facebook wird seit gestern Vormittag über ein vermehrtes Auftreten von Ratten im Hagelkreuz-Viertel – Bereich Robert-Koch-/Dunantstraße – diskutiert. „Darüber ist uns bislang nichts bekannt“, sagt Dellmans.

Bei Problemen mit Ratten sollten sich Bürger schnellstmöglich mit dem Ordnungsamt oder den Stellen des Bürgerservices in Verbindung setzen (Kontaktadressen im Infokasten). Die Stadt reiche die Meldungen dann an das Unternehmen SPS weiter, das den Auftrag zur Rattenbekämpfung per Ausschreibung bekommen habe – ähnlich der Modalitäten bei der Müllentsorgung.

Zurück zum aktuellen Problem in der Altstadt: Nach Angaben von Andreas Meurers tauchen die Ratten derzeit vermehrt an der Oberfläche auf, weil das Rückzugsgebiet Viehmarkt derzeit eben kein Rückzugsgebiet mehr ist. Jeden Dienstag bekommt die Firma SPS die Meldungen der Bürger gebündelt übermittelt – und jeden Dienstag ist der Kempener Altstadtbereich dabei.

„Wobei es in der Altstadt generell Ratten gibt“, sagt Meurers. Grund dafür sei eben relativ viel Müll und die Ansammlung von gastronomischen Betrieben. „Wenn der Kunde einer Pizzeria sein Essen nicht aufisst und den Rest in einem öffentlichen Papierkorb entsorgt, lockt das Ratten an“, sagt der Schädlingsexperte. Das gelte natürlich auch für achtlos weggeworfene Lebensmittel in Parkanlagen oder Gebüschen. Aber auch für Essensreste in der privaten Mülltonne. „Am besten wirft man Lebensmittel nur in verschlossenen Behältern weg“, empfiehlt der Experte. Ein großes Problem stellten zudem Lebensmittel da, die von Bürgern die Toilette heruntergespült werden. „Das geht bis zum Nudelsalat, der nach der Grillparty übrig geblieben ist“, sagt Meurers. „Für Ratten im Kanalbereich ist das wortwörtlich ein gefundenes Fressen.“