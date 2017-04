Baustart am Blumenweg

Eine Bauruine, über die sich viele St. Huberter geärgert haben, gehört der Vergangenheit an. Außerdem hat der Flüsterer spannende Neuigkeiten aus der Geschäftswelt des Kendeldorfs.

St.Hubert. Was lange währt, wird endlich gut: So könnte man die Planungen eines Neubauprojektes am Blumenweg 15 zusammenfassen. Bereits im September 2014 hatte die Firma SUP das völlig vermüllte Grundstück samt Bauruine gekauft. Nun können endlich die Arbeiten für einen Neubau beginnen. „Im Zusammenhang mit diesem Grundstück musste eine Menge geklärt werden“, fasst Klaus Ludwig Stutz, Inhaber der Projektentwicklungsfirma die Arbeit der vergangenen Jahre zusammen. Nun sind bereits erste Vorarbeiten für den Bau eines neuen Wohnhauses durchgeführt worden. In dem Haus wird es drei Wohneinheiten – zwei im Erd- und eine im Dachgeschoss – geben. Und wie bei anderen SUP-Projekten in St. Hubert sind die Wohnungen heiß begehrt. Nur noch eine von dreien am Blumenweg ist nach Angaben von Stutz zu haben.

Gebaut wird das neue Haus von der Baufirma Riehm, mit der Stutz auch schon bei seinen anderen Projekten in St. Hubert kooperiert hat. Dazu zählen die neuen Mehrfamilienhäuser an der Bahnstraße/Ecke Erkesweg und an der Tönisberger Straße sowie zuletzt an der Bellstraße 8 und gegenüber an der Hausnummer 11. Das aktuelle Projekt am Blumenweg 15 soll Anfang 2018 fertig sein.

Neuer Vorstand in der Bendheide

Seit kurzem hat die 146 Mitglieder starke Straßengemeinschaft Bendheide einen neuen Vorstand. Bei der Jahreshauptversammlung wählten rund 35 Mitglieder Heike Schwarz zur ersten Vorsitzenden, die vorher als zweite Vorsitzende fungierte. Diesen Platz nimmt jetzt Claudia Zonker ein. Anni Mühlen und Michael Wolfers wurden als erste Kassiererin und erster Schriftführer wiedergewählt. Der bisherige zweite Schriftführer Andreas Hoof ist nun zweiter Kassierer, seinen ehemaligen Posten belegt jetzt Axel Schemberg. Auch in diesem Jahr soll den Mitgliedern einiges geboten werden. Nach einem Frühschoppen mit Picknick und einem Sommerfest in der Jahresmitte finden im Herbst wieder der eigene St. Martins-Zug und am Ende des Jahres im Dezember der Besuch des Nikolauses und ein Adventscafé statt.

„Ene Mene Muh“ wird größer

„Wir ziehen grade auf die andere Straßenseite“, flüstert Andreas Büchler vom Spielwarengeschäft „Ene Mene Muh“. Alle Spielzeuge und Waren, die vorher an der Hauptstraße 5 erhältlich waren, gibt es bald in einem neuen Ladenlokal am Markt 1. Damit ist klar, dass das prominente Ladenlokal am Markt (früher Schlecker und später NKD) wieder einen neuen Mieter hat. „Die Eröffnung ist entweder Ende Juni oder Anfang Juli. Das wissen wir noch nicht genau“, sagt Büchler. „Wir vergrößern uns. Die neue Fläche wird doppelt so groß wie bisher und dadurch können wir natürlich auch mehr und neue Spielwaren anbieten“, so der Inhaber. „Neu sind zum Beispiel Go Karts und Trampoline der Firma Berg.“ Eine weitere Neuerung dürfte wohl nicht nur die kleinen, sondern auch die großen Autofans freuen. Büchler: „Die Ausstellungsfläche der Carrera-Rennbahnen wird auch größer. Da sind wir seit diesem Jahr als Premiumhändler registriert.“

Neue Second-Hand-Boutique

Seitdem das Reisebüro Ideenreich im Februar von St. Hubert nach Berlin gezogen ist, steht das Ladenlokal an der Hauptstraße 13 leer. Jetzt hat der Flüsterer aber entdeckt, dass dort wieder fleißig gewerkelt wird. „Wir stecken mitten in den Renovierungsarbeiten“, verrät die neue Mieterin Heike Funger, die vorher auch im Ideenreich gearbeitet hat. Gemeinsam mit ihrer Partnerin Sabine Wohlfarth hat die 49-Jährige ein für St. Hubert neues und vor allem außergewöhnliches Konzept entwickelt. Das neue Geschäft hört auf den Namen „Zweite-Liebe“. „Wir eröffnen eine moderne Second-Hand-Boutique für Damen, in der wir gut erhaltene Kleidung und besondere Stücke anbieten möchten“, flüstert Funger. „Das können Fehlkäufe sein oder Sachen, die einfach nicht mehr passen. Wir Frauen haben ja eigentlich alle einen viel zu vollen Kleiderschrank.“ Auf die Idee kamen die beiden durch ihre eigene Erfahrungen. „Ich kaufe selber gerne Second-Hand und muss für gute Stücke bis nach Düsseldorf fahren. Uns ist aufgefallen, dass es im näheren Umkreis einfach keine hochwertigen und modernen Second-Hand-Läden gibt“, so Funger. Ihr und ihrer Partnerin ist daher wichtig, dass man nicht an einen Second-Hand-Laden denkt, in dem nur alte und riechende Kleidung verkauft wird. „Alles wird im Stil einer Boutique gehalten und soll nicht nach Second-Hand aussehen. Die Kundinnen sollen sich hier wohl fühlen“, sagt Funger.

Eröffnung am 10. Juni

Nach der Eröffnung läuft die „Zweite Liebe“ wie ein Kommissionsgeschäft. „Die Kunden bringen ihre Ware. Wir sichten sie dann und machen ein Angebot, wenn gute Kleidungsstücke dabei sind. Werden die Sachen verkauft, bekommt der Kunde sein Geld. Wenn nicht, gehen die Teile nach einiger Zeit wieder zurück“, erklärt Heike Funger ihr Konzept. Angeboten werden Kleidungsstücke in jeder Größe: von XS bis XL ist bereits jetzt alles vertreten. Deshalb soll auch für jeden Geschmack etwas dabei sein. „Es sind alles Einzelstücke und meist eher Markensachen. Aber auch einige ausgefallene Teile von bekannten Modeketten werden angeboten. Die richtige Mischung machts“, so Heike Funger. Bereits jetzt sei das Lager so voll, dass für die Eröffnung derzeit keine weiteren Kleidungsstücke benötigt werden. Wer jetzt neugierig geworden ist und seine „Zweite Liebe“ finden möchte, muss sich allerdings noch ein wenig gedulden. Die Eröffnung wird am Samstag, 10. Juni, ab 10 Uhr gefeiert. Wer moderne und gut erhaltene Damenkleidung abgeben möchte, kann bei Heike Funger unter Tel. 0172/5896514 oder bei Sabine Wohlfarth unter Tel. 0176/24557592 einen Termin zur Ansicht vereinbaren.

Mit bunten Bollerwagen unterwegs

Mit bunt geschmückten Bollerwagen sind in diesen Tagen die St. Huberter Messdiener im Ort unterwegs. Nach der Aussendung Anfang April ging es los. In der jährlichen Ostersammlung bieten die Kinder und Jugendlichen wieder an den Haustüren um Unterstützung für ihre Arbeit, für Gruppenstunden und Messdienerfahrt. Die vier Gruppen laufen offiziell noch bis morgen – aber auch danach sind noch Gruppen in ihren Bezirken unterwegs. „Die Gruppe mit dem besten Bollerwagen bekommt noch eine Überraschung“, sagt Leiterin Rebekka Pöll. Die Sieger werden bei einem gemeinsamen Pizza-Essen zum Abschluss der Aktion im Mai bekanntgegeben.