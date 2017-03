Autofahrer stirbt nach Unfall

Kempen/Tönisvorst. Der 51-jährige Tönisvorster, der am Donnerstag bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Kempen und St.Tönis, lebensgefährlich verletzt worden war, ist am Dienstag an den Folgen des Unfalls gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann war gegen 12 Uhr mit seinem Auto in Richtung Kempen unterwegs, mit dem Wagen nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Polizei sucht weiter dringend Zeugen, die um 11.55 Uhr auf der St. Töniser Straße in und aus Richtung Kempen unterwegs waren. Das Verkehrskommissariat ist unter der Rufnummer 02162/3770 zu erreichen.