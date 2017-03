Der 70-Jährige hatte schon immer eine Leidenschaft für viele PS. Als Rentner kann er sie beim Überführen neuer Wagen ausleben.

Kempen. Wenn Sie auf der Autobahn unterwegs sind und von einem pfeilschnellen Wagen überholt werden, denken Sie dann an Entspannung? Karl Dreßen wohl. Der 70-Jährige entspannt sich nach eigener Aussage, wenn die Tachonadel bis 250 Stundenkilometer anzeigt. „Natürlich bin ich dann aufgekratzt, wenn ich nach Hause komme. Ich habe mich ja sehr konzentriert, aber mein Puls hat sich deshalb nicht erhöht“, sagt der Wahlkempener im WZ-Gespräch.

Als junger Mann heimlich eine Runde mit Rennwagen gedreht

Sein Alter weist daraufhin, dass Dreßen Pensionär ist, aber er ist nicht wirklich im Ruhestand: Er überführt für einen der größten deutschen Überführungs-Dienstleister Wagen an die neuen Besitzer. Aufgrund seiner Erfahrung hat Dreßen dann auch schon mal 510 oder 610 PS unter der Motorhaube. „Aber die Autohersteller haben ja eine Drosselung eingerichtet. So dass man gar nicht so schnell fahren kann. Es sei denn, man weiß, wie man diese umgehen kann“, erläutert Dreßen.

Mal eben nach München und dann weiter nach Salzburg oder Mailand – für den 70-Jährigen keine Seltenheit. Und so kommen im Laufe eines Jahres auch schnell 130 000 Kilometer zustande. Heute hier, morgen da, kann man sagen: Das gefällt ihm. Ein bis zwei Tage Vorlaufzeit hat er, um die einzelnen Touren von seinem Büro an der Eupener Straße aus zu koordinieren. Und dann geht es los, während seine Frau Monika zu Hause bleibt – sie hat schließlich Gesellschaft von Bardino-Mix Finco, der gut auf Haus und Hof aufpasst.

„Autos haben mich schon immer begeistert“, sagt der gebürtige Düsseldorfer. Sein Vater hat ihn bereits zu Autorennen mit genommen. Eine Kfz-Lehre (heute Mechatroniker) hat Dreßen bei Ford absolviert, ist dann zu Jaguar in Düsseldorf gewechselt. Dort standen auch die Rennwagen von Peter Nöcker und Peter Lindner. Den von Nöcker hat sich der junge Angestellte klammheimlich geschnappt und eine Spritztour unternommen. „Natürlich wurde ich von der Polizei erwischt.“ Nöcker reagierte souverän. „Wenn Du unbedingt Rennwagen fahren willst, dann komm doch mit auf die Nordschleife und zeig den Leuten, was Du kannst“, habe der Rennfahrer gesagt. Und den Vorschlag auch in die Tat umgesetzt. Da war Dreßen 21 Jahre alt und hat gemerkt, dass er Benzin im Blut hat. Hätte er damals Sponsoren gehabt, er wäre Berufsrennfahrer geworden, sagt er heute.

So wechselte er aber zunächst durch Heirat ins Speditionsgewerbe. Verkaufte später die Firma, wechselte zum Getränkeunternehmen Schlösser in die Flaschen-Abteilung. „Obwohl ich damals kein Bier getrunken habe.“ Nach zwei Jahren sei er Verkaufsleiter geworden und schließlich zum Fassbier gewechselt. Dann hat ihn Tuborg (Hannen) abgeworben. Als es den Brauereien schlecht ging, folgte die Entlassung, die aber nahtlos zu einer Versicherungs-Agentur führte. „Mit 63,5 Jahren bin ich dann in Rente gegangen“, schließt Dreßen den Schnelldurchlauf seines bewegten Berufslebens ab.

Vergessen war in dieser Zeit der Autosport nicht. „Ich habe ein Sponsoring bei Tuborg angeregt“, sagt Dreßen. So hatte er unter anderem die Möglichkeit, selbst beim BMW-Oldtimer-Rennen, aber auch an anderen Rennsportveranstalten teilzunehmen. Dreßen ist stolz, dass er so manches von ihnen, obwohl Hobbyfahrer, gewonnen hat. Miniaturwagen sammelt er von Ferrari: „Aber nur die besonderen, nicht die Standard-Modelle.“ Er persönlich hält viel von Audi. „Ich bin mit BMW groß geworden und jetzt absoluter Fan wegen der Technik“. Und so freut es Dreßen, wenn er hin und wieder einen R 8 in die Finger bekommt, dessen 610 PS wirken dann beruhigend auf ihn – fast wie ein Jungbrunnen.