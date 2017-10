Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Mülhausen. Zwei Personen sind am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Mülhausen verletzt worden. Ein Auto überschlug sich dabei. Um 12.21 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mönchengladbacher mit seinem Pkw die B 509 aus Richtung Flugplatz in Richtung Kempen. An der Kreuzung B 509/Hauptstraße missachtete er offenbar das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit einem von links aus Richtung Mülhausen kommenden Auto. Durch den seitlichen Aufprall überschlug sich dieser Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der 51-jährige Fahrer aus Viersen verletzte sich leicht, seine 49-jährige Beifahrerin schwer. Dem 41-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand.