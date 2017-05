Nur wenige Meter neben dem Wohnhaus stehen die Glascontainer. Anwohner haben 100 Unterschriften gesammelt. Jetzt schalten sich auch die Grünen ein.

Kempen. An der Ecke Breslauer/Königsberger Straße in Kamperlings ärgern sich Anwohner über den Standort von Altglascontainern. Die Stadt hat die Container wieder an die gleiche Stelle wie vor dem Neubau aufgestellt – wenige Meter neben dem Wohnhaus. An der Ecke Königsberger/Breslauer Straße, wo insgesamt drei neuen Mehrfamilienhäuser entstehen, standen früher Flachbauten, in denen unter anderem die Pizzeria „Dolce Vita“ ihre Heimat hatte. Diese ist inzwischen zur St. Töniser Straße umgezogen.

Laut Grünen-Ratsfrau Monika Schütz-Madrè sei eine Anwohnerin bei einer Anfrage nach einem anderen Platz für die Container beim Bauamt sehr harsch abgelehnt worden. Dabei sehen die Anwohner durchaus alternative Plätze. Nun haben die Nachbarn laut Grünen die Initiative ergriffen und an die 100 Unterschriften in dem Quartier gesammelt.

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat nun einen Antrag formuliert, der in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planung und Klimaschutz behandelt werden soll. Aufgrund dem veränderten Wohnumfeld solle für die Altglassammelbehälter vor dem Haus Breslauer Straße 36 ein neuer Stellplatz in angemessenem Abstand zu den Wohnräumen gefunden werden. Laut Bundesumweltamt werde ein Mindestabstand von zwölf Metern zum Wohnhaus empfohlen.

Der Ausschuss für Umwelt, Planung und Klimaschutz tagt am Montag, 29. Mai, ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses am Buttermarkt. ulli