Bestandsaufnahme im Überblick: Zwei Büros haben der Politik nun ihre Bewertungen für die Schulgebäude in Kempen vorgelegt. Unter anderem solle sofort in weitere Rettungswege investiert werden.

Kempen. Vor etwa einem Jahr fiel mit der Vorstellung des Büros pbs-Architekten aus Aachen der Startschuss für ein Kempener Großprojekt. Die Stadtverwaltung will den Schulcampus umfassend sanieren und fit machen für die Zukunft. Das betrifft alle fünf bestehenden weiterführenden Schulen, die beiden Gymnasien Thomaeum und Luise-von-Duesberg (LvD), die auslaufenden Real- und Hauptschule sowie die neue Gesamtschule. Neben den bautechnischen Fragen werden auch die pädagogischen Aspekte unter die Lupe genommen. Das macht das Büro gpe Projekt aus Meschede. Beide Analysen sollen dann zusammengeführt werden. Beide Büros waren nun zu einer gemeinsamen Sitzung von Bau- und Schulausschuss gekommen, in der es ausschließlich um dieses Thema ging.

Das Thema Sonnenschutz soll bei Bedarf sofort angegangen werden

Das Büro pbs-Architekten aus Aachen hat die Begehung, Vermessung und Bewertung der insgesamt 13 Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von 35 000 Quadratmetern und einem Alter von 20 bis rund 100 Jahren abgeschlossen und in zwei Kategorien Maßnahmen aufgelistet: solche, die sofort angegangen werden sollten, und solche, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren umgesetzt werden sollten.

Geschäftsführer Edgar Krings und Architektin Astrid Thormählen gaben einen Überblick. Bei den Sofortmaßnahmen, die in fast allen Schulen notwendig sind, geht es meist um sicherheitsrelevante Dinge. So fehlen an einigen Stellen zweite bauliche Rettungswege. Eine Rettung im Brandfall mit einer Leiter über die Fenster sei zwar möglich. Doch seit dem Jahr 2000 müssen in Neubauten und nach umfassenden Sanierungen in Schulen zwei bauliche Fluchtwege vorhanden sein. Dies empfiehlt pbs zügig umzusetzen. Das kann zum Beispiel durch den Anbau von Stahltreppen erreicht werden.

An der Gesamtschule, an der Realschule und am LvD spielt zudem das Thema Sonnenschutz eine wichtige Rolle. Zwar würden die Architekten gerne eine Gesamtlösung mit der an vielen Gebäuden notwendigen Fassadensanierung umsetzen, aber wo es notwendig sei, müsse man auch kurzfristig eine Lösung angehen. Besonders an Süd- und Ostseiten komme es zu Problemen wegen der Sonne.

Die Altbauten von Thomaeum und Martinschule seien in gutem Zustand. Viele andere Gebäude benötigen in den nächsten Jahren aber Sanierungen, unter anderem an Fassaden, Fenstern und Dächern, technischen Anlagen, Sanitäranlagen und Haustechnik.

Keine Barrierefreiheit für Thomaeum und Martinschule?

Auch Barrierefreiheit beschäftigte die Architekten. Sie eröffneten die Möglichkeit, auf einen barrierefreien Ausbau von Thomaeum und Martinschule zu verzichten. In den unter Denkmalschutz stehenden Altbauten seien Aufzüge nur schwer einzubauen. Mit dem LvD könnte man ein Gymnasium in der Stadt behindertengerecht ausbauen. Da die Martinschule Teil der Gesamtschule wird, solle geprüft werden, ob durch Raumeinteilung auf Barrierefreiheit verzichtet werden könnte. Gesamtschullleiter Uwe Hötter zeigte sich skeptisch. Schließlich solle dort bald die Oberstufe untergebracht werden.