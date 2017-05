In den Geschäften wappnen sich die Kunden mit leichter Kleidung für das gute Wetter. Außerdem wird heute aus dem Franziskanerkloster geflüstert.

Kempen. Es ist Sommer in der Stadt – der Gang durch die sonnigen Altstadtgassen macht dem Flüsterer zurzeit besonders viel Spaß. Eine entspannte Stimmung liegt in der Luft. Das Bummeln macht gleich noch mehr Freude. Susanne Bornkopp, Inhaberin vom Damenmodeladen Charisma an der Judenstraße, verrät, dass momentan vor allem weite und luftige Kleidung gekauft werden. Es finden sich immer mehr Naturtöne. Und helle Farben spielen eine große Rolle. Passend zum Sommer ist der Stoff oft leicht. Geht man weiter, sieht man, dass bei Radieschen die kurzen Hosen und die Sonnenmützchen für die Kleinen gleich an der Tür auf Kundschaft warten. Beim Modegeschäft Kleiderschrank gibt es schon „Summer Sale“.

Bei Fräulein an der Umstraße berät Delveta Rupprecht zurzeit viele Kundinnen, die sich für Tops, kurze Hosen und Kleider interessieren. Vielfältig seien die Muster, bei den Farben sind Pastelltöne gefragt. „Und Blau ist sehr angesagt“, sagt die Mode-Fachfrau. In den Schuhgeschäften dominieren ebenfalls helle Farben. Immer mehr Sandalen gibt es dort zu kaufen. Ein neuer Trend ist der glänzende Schuh. Glitter, Strass, glänzender Lack – alles ist erlaubt und ist auf jeder Art Schuh gerne gesehen. Sneakers sind weiter beliebt, werden aber auch hauptsächlich in hellen Farben gekauft.

„kaufbar“ bietet Gebrauchtes

Wer nicht ganz so viel Geld zum Shoppen zur Verfügung hat, der findet bekanntlich in dem Gebrauchtwarenhaus kaufbar, An St. Marien 16, gut erhaltene Dinge. Dort gibt es neue Öffnungszeiten. Den Laden kann man freitags von 10 bis 16 Uhr und mittwochs von 14 bis 18 Uhr besuchen und dort gebrauchte Kleider, Möbel, Schmuck, Bücher und Filme finden. Die Einnahmen helfen Arbeitslosen, einen Weg zurück in die Arbeitswelt zu finden. Wer „kaufbar“ unterstützen will, kann spenden. Auf Wunsch holen die Mitarbeiter Ware ab oder liefern Gekauftes nach Hause. Kontakt: Tel. 02162/8972560.

Im Kloster wird weiter saniert

Aber nicht überall ist Urlaubsstimmung und Shopping angesagt. Es wird auch gearbeitet. Werfen wir doch mal einen Blick ins Kulturforum Franziskanerkloster. Bei der Sanierung ist langsam ein Ende in Sicht. Die Bretterverkleidung im Eingangsbereich ist bereits verschwunden, so dass dieser wieder für Information und Kartenverkauf genutzt werden kann. Die Toilettenanlagen sind fertig, die Elektrik ist verlegt. Nun müssen die neuen Leuchten angebracht werden und die Wände des Kreuzganges gestrichen werden.