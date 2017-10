Und wo wir schon mal bei Bauarbeiten in der Altstadt sind, blicken wir zum Buttermarkt. Dort wurde in den vergangenen Monaten ein Wohnhaus umfangreich saniert. Die Rede ist vom Haus gleich neben dem Markt-Grill. Die aufwendigen Arbeiten an der Fassade sind inzwischen beendet. Und seit einigen Tagen ist sichtbar, dass es künftig an dieser Adresse künstlerisch zugehen wird. Fotograf Uli Buchholz und Maler Wolfgang Hemlrath wollen in Kürze ein gemeinsames Atelier am Buttermarkt eröffnen. Davon zeugt ein Plakat im neuen Schaufenster. Helmrath ist den Kempenern noch von der Judenstraße 1 bekannt. Dort hat er viele Jahre das Geschäft „Kunst und Mode Helmrath“ mit seiner Frau Gudrun. Dort hatte der Laden keine Zukunft mehr. Nun scheint es eine Art Neuanfang am Buttermarkt zu geben.

Kempen. Das Haus an der Engerstraße 3 bekommt eine neue Fassade. Zumindest hat der Denkmalausschuss der Stadt seine Zustimmung zu den Plänen gegeben, das Gebäude zu verputzen, in dem früher einmal das Kempener Reisebüro zu finden war. Das Haus steht nicht unter Denkmalschutz, die Fassade mit Ziegelsteinfassade und Stahlbeton-Elementen weist Architektur-Elemente der 70er Jahre auf. Diese sollen nun verschwinden. Was Denkmalreferent Karl-Josef Schaaff auch gar nicht so schlimm findet. Eine Putzfassade passt nämlich ganz gut zu den anderen Putzfassaden in der Nachbarschaft. Auch historische Bilder würden dies bestätigen. Im Innern des Ladenlokals wird übrigens schon gearbeitet. Welches Geschäft dort eine neue Heimat finden wird, ist noch nicht bekannt.

Altstadt-Geflüster

Klönende Damen unter sich

Ein kleines, aber trotzdem besonderes Klassentreffen gab es am Donnerstagnachmittag im „Venga“ an der Peterstraße. Vier Damen, die gemeinsam 360 Jahre alt sind, trafen sich, um über alte Zeiten zu plaudern. Das tun die Ur-Kempenerinnen Marianne Josten, Hetty Hauzeur, Hanni Müllers und Mia Hubbertz sowie zwei weitere 90-Jährige, die am Donnerstag krankheitsbedingt fehlten, regelmäßig. Eingeschult wurde das Sextett am 1. April 1934 in die damalige Mädchenvolksschule am Hessenring. Allesamt verbrachten sie dort acht Jahre – nur Hetty wechselte nach vier Jahren an die Oberschule, die etwa dort stand, wo heute die Post ist. Der Flüsterer wünscht den Damen Glück und Gesundheit und weiterhin viel Spaß bei den Klatsch-Treffen.

Ü 30-Tickets zu gewinnen

Über das Comeback der beliebten Ü 30-Party im Kulturbahnhof (Kuba) haben wir schon geflüstert. Und der Flüsterer hat wahrgenommen, dass die Vorfreude auf die Party in Kempen groß ist. Die Freunde der früher regelmäßigen Reihe sollten sich das Comeback keinesfalls entgehen lassen. Zumal Mitveranstalter und Kino-Inhaber Frank Janssen ergänzt, dass es ein einmaliges Comeback sein wird. Er und Markus Lunau wollen noch einmal richtig mit allen über 30 feiern. Weitere Termine seien aber nicht geplant. Also dann: Aktuelle Charts, bekannte Partyhits und House-Musik werden am Samstag, 28. Oktober, zu hören sein. Aufgelegt wird die Musik von DJ René K, der es bisher immer geschafft hat, die Tanzfläche mit seiner Musik zu füllen. Das Datum der Ü 30-Party wurde mit Bedacht gewählt, denn in dieser Nacht wird die Uhr auf Winterzeit umgestellt. Daher kann eine Stunde länger gefeiert werden. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse zum Preis von zehn Euro. Als Zückerchen verlost der Flüsterer heute dreimal zwei Tickets für die Party. Dafür sollten die Teilnehmer folgende – nicht wirklich schwierige – Frage beantworten: Wie heißt der DJ der Fete? Antwort per Mail an:

redaktion.kempen@wz.de